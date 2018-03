Szíriában majdnem hetven civil vesztette életét a kormányerők légicsapásaiban

Legalább 68 civil életét vesztette és több mint kétszázan megsebesültek a szíriai kormányerők légicsapásaiban a felkelők uralta Kelet-Gútában hétfőn – közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű brit székhelyű szervezet.

A terepen kiterjedt aktivistahálózattal bíró csoport úgy tudja, hogy Hammuríjében 10 halálos áldozatot követelt a hordóbombákkal elkövetett támadás.

Az OSDH összesítése szerint az újabb légicsapásokkal 763-ra emelkedett a polgári halálos áldozatok száma több mint 3890 sebesült mellett február 18. óta, a halottak között 172 gyerek is van. Az Oroszország támogatását élvező damaszkuszi rezsim a múlt hónap közepén indította meg légi offenzíváját a lázadók egyik fellegvárának számító Kelet-Gúta ellen.

A szíriai főváros közelében található térségben egy hete kezdődtek meg a kormányerők szárazföldi műveletei. Abder-Rahmán szerint a szíriai hadsereg azóta a 100 négyzet-kilométernyi Kelet-Gúta több mint egyharmadát elfoglalta.

„Az offenzívának folytatódnia kell” – hangsúlyozta vasárnap Bassár el-Aszad szíriai elnök.

Aszad mindenkit biztosított arról, hogy a civileknek lehetőségük van a körbezárt terület elhagyására. Az elnök szerint a műveletek folytatása nem mond ellent az ENSZ fegyverszüneti felszólításának. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa február 24-én határozatot fogadott el, amelyben a 30 napos tűzszünet haladéktalan kihirdetését követelte Szíriában, hiába.

A 2013 óta ostromolt Kelet-Gúta 400 ezer lakója körében mindennapos a nélkülözés. A térség lakossága az erőszak fokozódása óta hétfőn juthat először humanitárius segélyhez. A 46 kamionból álló konvoj 27 500 embert lát majd el gyógyszerekkel és élelmiszerrel – jelentette be az ENSZ.

Az orosz hadsereg szerint a felkelők megígérték: a segélyért cserébe megengedik a civileknek, hogy elhagyják Kelet-Gútát – írta az Interfax orosz hírügynökség.

Külföld MTI Fehér Ház: Oroszország civileket gyilkol Kelet-Gútában Az Egyesült Államok szerint az orosz légierő az ENSZ által meghirdetett tűzszünettel szemben folytatja bombázásait.

Moszkva egy héttel ezelőtt naponta öt órára tűzszünetet hirdetett a térségben, de azt állította, hogy a lázadók nem hagyják elmenekülni a helyieket.

Eközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik tisztségviselője elmondta, hogy a szíriai kormányfelügyelők a gyógyszerek és az orvosi eszközök jelentős részét eltávolították a segélyt szállító teherautók ellenőrzése során. Az inzulint, a dialízishez, illetve a sebészeti eljárásokhoz szükséges eszközöket, valamint a sürgősségi táskákat is kiszedték – tette hozzá a WHO illetékese.

Szintén hétfőn az OSDH beszámolt arról is, hogy legalább 17 ember meghalt és 92 megsebesült török légicsapásokban az északnyugat-szíriai Afrín körzetben. A török vezetés cáfolja, hogy civileket is támadna offenzívájában, amelyet január közepe óta folytat a körzetet uraló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű, kurd vezetésű milíciaszövetség ellen. Az SDF-ben vezető szerepet betöltő Népvédelmi Egységeket Ankara ugyanis az általa terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt törökországi kurd szervezet szövetségesének tartja. Ankara állítása szerint célja, hogy egy úgynevezett biztonságos zónát alakítson ki a török–szíriai határvidéken mintegy 30 kilométeres mélységben.