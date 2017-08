Szlovák koalíciós válság: lemondott az oktatási miniszter

„Alapos megfontolás után lemondok az oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztérium vezető posztjáról, mert ami az elmúlt napokban történt, az túlment minden határon” – fogalmazott Peter Plavcan csütörtök délelőtti rövid, kérdésekre lehetőséget nem adó pozsonyi sajtótájékoztatóján. Mint mondta, védeni akarja családját és a tárcát felügyelő pártot az ellenzék és a sajtó részéről érő támadásoktól. Az SNS egyelőre nem közölte, hogy kit jelöl a miniszter utódjául.

Plavcan még júliusban került támadások kereszttüzébe, miután kiderült, hogy a minisztériuma alá tartozó, a kutatási célokra szánt európai uniós támogatások elbírálását felügyelő ügynökség egyetlen nagy szlovákiai felsőoktatási intézménynek sem ítélt meg anyagi forrásokat uniós pályázatokon, viszont a pénzekből olyan cégek is részesültek, amelyek addig nem foglalkoztak kutatással. A botrány kirobbanása után a szaktárca leállította az uniós pénzek kifizetését, vizsgálatot indított az ügyben, illetve hasonló vizsgálatot kért az Európai Bizottságtól is, amely az eset miatt figyelmeztető levelet küldött Pozsonynak, és leállította az ilyen jellegű források folyósítását. Az ügyben jelenleg az európai korrupcióellenes hivatal és a szlovák Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) is vizsgálatot folytat.

Peter Plavcan azután mondott le posztjáról, hogy Robert Fico kormányfő szerdán felszólította az SNS elnökét, a koalíciós szerződést a múlt héten egyoldalúan felmondó Andrej Dankót: jelöljön új személyt az oktatásügyi miniszteri posztra. Fico ezt azzal indokolta, hogy kormányának stabilnak és hitelesnek kell lennie, az oktatásügyi tárcánál történtek pedig jogos kételyeket vetnek fel a közvéleményben azzal kapcsolatban, hogy mennyire hiteles a kormány fellépése a korrupció ellen. Hozzátette: nem vádolja az SNS miniszterét, sőt megköszöni neki, hogy megpróbálta tisztázni a helyzetet, de nem tekinthet el attól, hogy a gyanú továbbra sem oszlott el.

Andrej Danko a kormányfő felszólítására szerdán kora este sajtónyilatkozatban reagált, megvédve a pártja által jelölt minisztert, egyúttal közölve: a tárcavezető csütörtökön bejelenti lemondását. Az SNS elnöke rámutatott: eddig sem zárkózott el a személyi változtatásoktól, és ezután sem fog a pártja által vezetett tárcáknál, de nem tartja jónak, ha ilyen döntésekre „bizonyítatlan szóbeszéd” miatt kell sort keríteni. Hangsúlyozta: azt szeretné, ha megszűnnének a koalíción belüli támadások, felhagynának a sárdobálással, és elgondolkodnának arról is, hogyan tovább.

A szlovák kormánykoalíció azután került válságba, hogy a múlt héten a kormányzó szövetségben részt vevő második legerősebb tömörülés, az SNS elnöke, Andrej Danko egyoldalúan és teljesen váratlanul felmondta a tavaly szeptemberben kötött koalíciós szerződést. Arra hivatkozott, hogy elkerülhetetlenné vált a koalíción belüli kapcsolatok újratárgyalása. Bár azóta – több tárgyalási forduló után – a koalíciót alkotó három párt elnöke megegyezett a koalíciós szerződést kiegészítő módosítás előkészítésének ütemtervéről, a koalíciós válság teljes mértékben még nem tekinthető lezártnak.