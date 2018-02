Szófiáig menekült Orbán Viktor és furcsaságokat beszélt

Orbán Viktor magyar miniszterelnök hétfőn Bulgária fővárosába, Szófiába utazott – miközben idehaza parlamenti vita zajlik, és a választás előtt most lett volna az utolsó lehetőség, hogy az ellenzék kérdésekkel bombázza a kormányfőt. Orbán – akit elkísért Pintér Sándor belügyminiszter is – hétfőn az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Bulgária miniszterelnökével, Bojko Boriszovval tárgyalt, kedden pedig csatlakozik hozzájuk Sebastian Kurz osztrák kancellár is – erről lapunk adott hírt először magyarul.

Orbán Viktor a Magyar Távirati Iroda általunk is közzétett jelentése szerint egyebek mellett azt mondta, egyre nő a kötelezően befogadandó migránsok száma, az új brüsszeli javaslat alapján Magyarországnak már tízezer embert kellene átvennie évente, miközben korábban ezret említettek. – Jól látható, hogy egy felső határ nélküli kvótáról van szó – emelte ki. – A kötelező kvótáról szóló vita ösztönzi a migrációt – hangsúlyozta, hozzátéve: a folyamat veszélyes a közbiztonságunkra, a jólétünkre és az európai keresztény kultúrára is.

Csakhogy Magyarországra tízezer migránst rovó javaslatról még bizottsági forrásaink sem tudnak, meglepte őket, amikor ezzel kerestük őket. Ugyanakkor egy szeptemberi bizottsági kommünikében – amelyre a kormánypárti média előszeretettel utal a felső határ nélküli kvóta bevezetési szándékának bizonyítékára – javaslatként szerepel, hogy az EU-nak a jelenlegi ad-hoc együttműködés helyett egy állandó menekültelosztási rendszerre lenne szüksége. Novemberben az Európai Parlament közölte, készen állnak a dublini rendszer reformjának átalakításáról egyeztetni a tagországi kormányokkal. Az EP hazánkkal ambivalens viszonyt ápoló belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) ugyancsak novemberi javaslatában az szerepel, hogy a dublini reform nyomán az összes tagállamnak részt kellene venni egy kialakítandó állandó menekültelosztási rendszerben. Ugyanakkor ez egyelőre csak egy javaslat, konkrét számokról pedig sehol nincsen szó, így senki sem tudja pontosan, miről beszél Orbán Viktor. Nem csoda, hogy a mai találkozóról megjelent angol nyelvű híradásokból – mint például abból, amit a The Sofia Globe közzétett – hiányzik is a tízezres szám.

És ha már kvóták: a kötelező kvótát alapvetően mindhárom kormányfő rossz rendszernek tartja, Boriszov például januárban Szófiában, munkatársunk jelenlétében azt mondta, az uniós menekültelosztási szisztéma kivitelezhetetlen, mert a menekültek nem akarnak Kelet-Európában maradni. Ugyanakkor csak Magyarország nem vett át eddig menekülteket Görögországtól vagy Olaszországtól a három ország közül. Az Európai Bizottság legutóbbi, február 15-i közlése szerint Ausztria 29 menekültet vett át Olaszországtól, Bulgária pedig 10-et Itáliától, ötvenet pedig Görögországtól.

Bojko Boriszov egyébként mindkét vendégével jó viszonyt ápol. Különös fontosságú a Boriszov–Kurz-kapcsolat, ugyanis az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét jelenleg betöltő Bulgária helyét nyáron Ausztria veszi majd át. Boriszov a soros elnökség kezdete kapcsán január közepén rendezett sajtótájékoztatón – amelyen lapunk is ott volt – Szófiában elmondta, Kurzcal szeretnének szorosan együttműködni például a menekültkérdés tekintetében.