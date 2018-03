Szöul bosszúja az atomprogramért: a Gangnam Style előadóját küldenék északra

A kétezer-tízes évek elején a világhírnévig rakétázó Psy nevű rapper-előadóművészt is szeretné elküldeni Dél-Korea azzal a popzenészekből álló csapattal, amelyik jövő héten lép fel Észak-Koreában – természetesen az utóbbi hónapok megbékélésének jegyében.

Psyt Magyarországon is ismerhetjük, 2012-ben a pusztító erejű Gangnam style című slágerével robbant be a köztudatba, a koreai kultúrát kevésbé követők nagyjából ekkortájt találkozhattak először a K-kop nevű, különleges koreai könnyűzenei irányzattal. Psy videója a Youtube-on jelenleg több mint 3,1 milliárd megtekintésnél jár.

A déli médiának hétfőn egy kormánytisztviselő meg is erősítette, hogy jelezték Phenjannak: Psy is ott lenne a várhatóan 9 fős zenészcsapatban. Úgy tűnik azonban, hogy az észak-koreaiak nem igazán lelkesednek az ötletért, Psy ugyanis koreográfiájával és stílusával még a híresen extravagáns déli popzenészek közül is kitűnik. Észak-Koreában pedig, ahol a Moranbong nevű, az olimpia idején délen is megforduló népszerű „popzenekar” koncertjét is mereven ülve hallgatják végig az arra érdemesek, Psy ugrálása minden bizonnyal olyan hatást váltana ki, amire a „kultúrsokk” viszonylag enyhe kifejezés.

Merthogy Észak-Koreában ilyen a leghíresebb zenekar egyik, kivételesen jelentős bulija:

Ezzel szemben Délen ilyen a hangulat:

Az pedig már csak hab a tortán, hogy amennyire tudni lehet, a világtól elzárt Észak-Koreában még mindig illegálisnak számít a külföldi zene. Bár természetesen a kereslet és a kínálat itt is találkozott, a kínai–észak-koreai határ mentén nagyüzemben csempészték be az olyan dél-koreai CD-ket és DVD-ket, amelyeknek a birtoklásáért könnyedén börtön vagy munkatábor járhat.

Ennek ellenére nagy ritkán Kim Dzsongun rezsimje is beenged külföldi előadókat, 2015-ben például – első nyugati zenekarként – a Laibach nevű szlovén industrial metal banda lépett fel, 1500 néző előtt. Az eredetileg 90 percesre tervezett koncert végül csupán 45 percig tartott, mert az észak-koreai cenzorok még a fellépés előtt a zenekar repertoárjának felét letiltották.