Tagadta az alelnök, hogy Trump babérjaira törne

A Fehér Ház második embere dühös, és nem is rejti véka alá. Mike Pence-ről ugyanis a The New York Times a minap azt írta, hogy miközben Donald Trump körül egyre tombolnak a botrányok, ő csendben, a háttérben már a saját pecsenyéjét sütögeti: elnöki ambíciókat dédelget, mi több, már el is kezdte felépíteni árnyékstábját a 2020-as kampányra. Az alelnök a nyilvánosság előtt sietett tagadni az értesüléseket. Közleményben jelezte, hogy a hírek teljesen alaptalanok, gyalázatosak és sértők nemcsak rá, hanem egész családjára nézve. A cikk szerinte merő fikció, és nem egyéb, mint újabb kísérlet a média részéről arra, hogy megpróbáljanak ellentéteket szítani az adminisztráción belül. Végül – mint a közelmúltban mindenki, akinek nyíltan megkérdőjelezték az elnök személye iránti hűségét – az alelnök arról győzködte a nyilvánosságot, ő és teljes stábja elkötelezett híve Trumpnak, és mindent meg fognak tenni, hogy politikáját átültessék a gyakorlatba, mandátumát pedig, ha eljön az idő, újabb négy évvel meghosszabbítsák.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hogy szívéből beszélt-e, idővel kiderül, az azonban tagadhatatlan, hogy az elmúlt időben egyre többen beszélnek az alelnökről úgy, mint Donald Trump lehetséges utódjáról. Ezeknek a hangoknak a felerősödése alighanem összefügg az elnökre nehezedő kül- és belpolitikai nyomással. Továbbra is folyamatban van az oroszokkal való együttműködését érintő, Trump stábjának szempontjából a jelen állás szerint nem sok jóval kecsegtető vizsgálat, nemrég immáron harmadjára is megbukott a törvényhozásban az Obamacare egészségbiztosítási csomag visszavonására tett kísérlet, a Fehér Házon belül egymást érik a gyors személycserék. Ráadásul minden korábbinál élesebben mutatott rá az elnök és a kongresszus közti feszültségekre az Oroszország, Irán és Észak-Korea elleni szankciókat megfogalmazó törvénycsomag elfogadása.

Mindezek a jelek szerint Trump népszerűségét is megtépázták. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint az elnök általános támogatottsága mandátumának kezdete óta rekordalacsonyra süllyedt, jelenleg körülbelül 33-36 százalékon áll. Donald Trump tanácsadója, Kellyanne Conway a hétvégén az ABC csatornának maga is elismerte, hogy az elnök népszerűsége méréseik szerint még a republikánusok és Trump korábbi támogatóinak körében is csökkent valamelyest, ezen pedig változtatni kell, hiszen főnöke mindenképpen két terminusban gondolkodik.

Noha 2020 még jóval odébb van, nem Mike Pence az egyetlen név, amely már most felröppent mint Donald Trump lehetséges kihívója a jövőben. Időről időre előkerül a sajtóban például Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, aki – noha ezt korábban szintén nyíltan tagadta – időről időre tesz igencsak „gyanús” lépéseket. Ilyen volt például, amikor korábban bejelentette, mind az ötven amerikai államot felkeresi személyesen, hogy találkozzon „igazi amerikaiakkal”, illetve az év elején tanácsadónak felvette Barack Obama közvélemény-kutatásért felelős szakértőjét, továbbá a korábbi elnök kampánymenedzserét.

Inkább az érdekesség kategóriájában említendő, hogy Dwayne „Szikla” Johnson neve is előkerült már a sajtóban Trump lehetséges kihívójaként. Bár a pankrátorból az Egyesült Államok egyik legtöbbet kereső színészévé avanzsált férfi korábbi nyilatkozataiban valóban tett említést arról, hogy nem zárja ki a politikai szerepvállalást, hivatalosan sohasem jelezte, hogy ringbe szállna Fehér Házért. Az amerikai történelemben ugyanakkor valóban nem példa nélküli, hogy színész kerüljön a Fehér Házba, Johnson esetleges jelölése ráadásul egybeesne Michael Moore elméletével is. Az amerikai filmrendező ugyanis az ABC-nek a minap arról nyilatkozott: 2020-ban a Demokrata Pártnak akkor lesz esélye legyőzni a republikánusokat, ha egy közkedvelt hírességet indítanak, mint például Tom Hanks vagy Whoopi Goldberg színészeket. Indoklása szerint ez azért lenne jó stratégia, mert „az amerikaiak imádják a hírességeket”.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.08.