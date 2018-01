Távozik posztjáról a zaklatási ügybe keveredett világhírű karmester

A világhírű svájci karmesterrel több szimfonikus zenekar is megszakította a kapcsolatot azóta, hogy az AP hírügynökség decemberben elsőként közölt beszámolót három opera-énekesnő és egy zenész vádjairól, miszerint a dirigens erőszakosan közeledett hozzájuk 1985 és 2010 között.

Az állítólagos sértettek között van Paula Rasmussen amerikai mezzoszoprán, akit elmondása szerint az öltözőjében zaklatott a karmester, és a szintén amerikai Sylvia McNair szopránénekesnő. Két másik vádlója névtelenséget kért.

A brit királyi filharmonikusokat 2009 óta vezető Dutoit szerződése 2019 októberében járna le, a karmester azonban „azonnali hatállyal” távozik az együttestől – közölte a zenekar.

A közlemény szerint az elhúzódó bizonytalanság és a médiafigyelem tarthatatlanná teszi Dutoit helyzetét a zenekarnál, amely „komolyan veszi felelősségét azért, hogy minden munkatársa számára biztonságos munkakörülményeket teremtsen”.

A Királyi Filharmonikus Zenekar karácsony előtt azt közölte, hogy a vádakra tekintettel felmenti Dutoit-t a közeljövőben esedékes koncertjei alól. A San Franciscó-i és a bostoni filharmonikusok is hasonló döntést jelentettek be, majd a New York-i Filharmonikusok és a Chicagói Szimfonikus Zenekar is követte példájukat.

A világ vezető operaházaiban vezénylő, tízszer Grammy-díjra jelölt és azt kétszer el is nyerő Dutoit tagadja, hogy szexuális zaklatást követett volna el. Karácsony előtt közleményt adott ki, amelyben megdöbbentőnek nevezte az ellene felhozott vádakat. Mint fogalmazott, nemcsak számára volt sokkoló, hogy szexuális zaklatással vádolták meg, hanem barátai és kollégái számára is.

A 81 éves karmester szerint a közvetlenebb testi kontaktus bevett dolog és a kölcsönös barátság jele a művészvilágban, de az minden alapot nélkülöz, hogy ő bárkire is ráerőszakolta magát vagy tolakodóan közeledett másokhoz – írja az MTI.

Dutoit vádlói korábban azt mondták, azután mertek előállni, hogy a New York-i Metropolitan Opera felfüggesztette sztárkarmesterét, James Levine-t, amikor szexuális zaklatás vádja érte.

A Metropolitan Opera még december elején jelentette be, hogy jegeli a közös munkát James Levine-nal, így a karmester a szezonban már nem lép fel a világ egyik vezető operaházában. Elsőként a The New York Times és a New York Post számolt be arról, hogy a sztárkarmester 1985-től éveken át szexuálisan zaklatott egy fiatalkorú férfit. A karmestert később többen is megvádolták zaklatással.