Távoznia kell a miniszterelnöknek és kormányának Mongóliában

A kormányzó Mongol Néppárt képviselőinek többsége az ellenzékkel együtt úgy szavazott, hogy Dzsargaltulga Erdenebat miniszterelnöknek és kormányának távoznia kell. A 76 fős törvényhozásban 73-an szavaztak, a Mongol Néppárt 33 képviselője mellett kilenc ellenzéki politikus és egy független képviselő szavazott a kormány leváltására. A parlament 45 napon belül választja meg az új kormányt, addig Erdenebat kormánya ügyvivő kabinetként folytatja munkáját.

A bizalmatlansági indítvány támogatói azért döntöttek a kormány menesztése mellett, mert a kabinet az igazságügyi miniszter építési vállalatával kötött szerződést, de nagy értékű megállapodások jöttek létre egy olyan útépítő céggel is, melyben egy államtitkárnak van érdekeltsége, valamint egy olyan bányavállalattal, amely a szociális és munkaügyi miniszter családjának érdekeltségébe tartozik. Emellett a miniszterelnököt az a vád is érte, hogy dollármilliókat osztott szét gyerekes családok között, hogy a nyári elnökválasztáson a kormánypárt jelöltjére szavazzanak, aki végül ráadásul nem is nyert.