Televíziós műsorokat készít a szcientológiai egyház

Ma estétől látható majd a szcientológiai egyház által létrehozott televíziós hálózat első műsora. A hollywoodi sztárok által is ismertté vált spirituális irányzatról 2015-ben jelent meg egy dokumentumfilm „Szcientológia, avagy a hit börtöne” címmel, amelyet az Oscar-díjas Alex Gibney rendezett, és amely óriási port kavart leleplező felvételeivel. A filmben lévő sokkoló vallomásokból kiderül, mennyire manipulatív a több országban hivatalos vallásként elfogadott szcientológia világa, és hogy mi mindenre képes a szekta nevében ma is a jelenlegi vezető.

A ma megjelenő műsorokat az egyház „It’s TIME for us to tell OUR story” (vagyis: Ideje, hogy mi is elmondjuk a történetünket) szlogennel hirdeti a Twitter-oldalán. Az eddigi előzetesek alapján úgy tűnik, hogy főként sorozatokat láthatunk majd a megosztó vallási irányzat tagjaitól, olyan címekkel mint: „Találkozzon egy szcientológussal”, „Hangok az emberiségnek” és „L. Ron Hubbard: Az Ő nevében”, valamint dokumentumfilmeket is készítettek az érdeklődők számára.

Meglepő módon a DirecTV, az Apple, a Roku és a Google Chromecast is sugározza majd az adásokat – írja a Time.