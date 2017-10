Tengerbe zuhant egy repülőgép Elefántcsontpartnál

Röviddel a felszállás után a tengerbe zuhant egy teherszállítógép Elefántcsontpart közelében szombaton – írja a brit közszolgálati médiatársaság, a BBC hírportálja.

A helyi Koaci hírportál biztonsági forrásokra hivatkozva azt írta, a légcsavaros gép a francia hadsereg számára szállított árut, a járat Abidjan nemzetközi repülőteréről indult útnak. A baleset idején heves esőzés volt a térségben, és villámlott is.

A brit The Independent szemtanúkra hivatkozva arról számolt be, hogy két testet kiemeltek a roncsokból, és további két embert is láttak a repülőgép törzsében.

A jelentések szerint a balesetben többen megsérülhettek és meghalhattak, de hivatalos információ egyelőre nem érkezett a halálos áldozatok számáról.

A helyi médiában keringő fényképeken azt látni, hogy a repülőgép közvetlenül a part közelében zuhant a tengerbe, a törzse pedig kettétört.