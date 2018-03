Tényellenőrző körúton voltunk Brüsszelben: hiába kerestük a kormánymédia migránshordáit

Három-négyszáz, ismeretlen személy azonosságú afrikai migráns szállta meg Brüsszelben a Maximilian parkot – legalábbis ezt írta kedden az Origo.hu. A kormánypárti hírportál szerint legalább egy éve okoz feszültséget mindez Belgiumban, állításaik alátámasztására a Daily Mail tavaly augusztusi cikkére hivatkoznak. A brit lap hét hónappal ezelőtti riportjában azonban szó sem volt arról, hogy ebben a parkban 3-400 migráns lenne, akkor migránsok tucatjairól írtak. Felkerestük mi is a Maximilien parkot, amely a bevándorlási hivatal, illetve az egyik vasút- és buszpályaudvar szomszédságában van. A parkban az elmúlt két és fél évben folyamatosan voltak bevándorlók, menekültek, a csúcsidőszak természetesen 2015 nyara volt, amikor sátortábort építettek és üzemeltettek helyi civilek. Ősszel a tábort felszámolták, lassan a menekültek is elfogytak, helyettük gazdasági bevándorlók érkeztek. A rendőrség azonban egyre keményebben lépett fel, rendszeresek voltak a razziák, a migránsokat pedig őrizetbe vették, majd kiutasították. Az elmúlt hónapokban rendszeresen 10-20 személy éjszakázott a parkban vagy annak környékén, a kapualjakban, de rövid időn belül továbbálltak vagy elfogták őket. Az Origón megjelent cikket követő napokban a beharangozott 3-400 migráns helyett egyetlenegyet sem találtunk a parkban. Ottjártunkkor hárman töltöttek hosszabb időt ezen a helyen: két fiú focizott, egy munkás pedig fát ültetett. Nem sokkal arrébb, a bevándorlási hivatal előtt kordonok voltak, sorban álláshoz a kérelmezők számára, most azonban senki sem akart ügyet intézni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Belgiumban komoly vitát váltott ki, hogy a belga állam megegyezett Szudánnal, és több ezer illegális bevándorlót toloncoltak vissza. A hírek szerint azonban az afrikai országban ezeket az embereket megkínozták, ezért tüntetéseket szerveztek a belga kormány és a menekültügyi államtitkár, Theo Francken ellen.

Miközben az Origo több száz migránst képzelt egy parkba, a Pesti Srácok című kormányhű portál közel húszperces, világvége-hangulatú videoriportot készített, majd március 12-én publikált Molenbeekről. Arról a negyedről, ahol a párizsi és brüsszeli terrortámadásokat eltervezték, és ahol számos terroristát is elfogtak, mecseteket zártak be, szélsőséges hitszónokokat vettek őrizetbe. A riport szerint Molenbeek no-go zóna, a lakosság 90 százaléka muszlim, rendőr nincs. Mindehhez képest a két újságírót láthatóan semmilyen atrocitás nem érte, és valószínűleg elkerülte figyelmüket a rendőrség meglehetősen nagy épülete, amely száz méterre van attól a tértől, ahol szerintük erőszakosan árulták az olajbogyót a piacon a muszlimok. Ami a számokat illeti: Molenbeek lakosainak 40 százaléka muszlim (főlek török és marokkói), Belgium lakosságának pedig 6,5 százaléka követi az iszlámot. A riportban öt belgát szólaltattak meg, egyikük sem gondolta úgy, hogy no-go zónában élnének, vagy társadalmuk végnapjait élné.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.17.