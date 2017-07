Terhelő dokumentumokat ígérhetett Clintonról Trump fiának a Kreml-közeli ügyvéd

Donald Trump amerikai elnök nagyobbik fia találkozott tavaly egy orosz ügyvédnővel, aki terhelő dokumentumokat ígért neki Hillary Clintonról, a Demokrata Párt elnökjelöltjéről – jelentette helyi idő szerint vasárnap a The New York Times című amerikai napilap.

A találkozó a New Yorkban lévő Trump-toronyban volt, ám az ígért dokumentumokat végül a magát a Kremllel kapcsolatban állónak mondó Natalija Veszelnyickaja nem adta át. A lap három, névtelenséget kérő fehér házi tanácsadóra hivatkozva ír a találkozóról.

A lap szerint a találkozó tavaly júniusban, két nappal azt követően történt, hogy Donald Trump elnyerte a Republikánus Párt elnökjelöltségét, és részt vett rajta ifjabb Donald Trump mellett Paul Manafort, a Trump-kampány akkori menedzsere és Jared Kushner, Donald Trump veje is. A lap a cikkben idézett egy közleményből is, amelyben ifjabb Donald Trump elismerte, hogy találkozott Natalija Veszelnyickajával. „Némi tréfálkozás után a nő közölte, hogy információi vannak Oroszországgal kapcsolatban álló személyekről, akik finanszírozták a Demokrata Országos Bizottságot, és támogatták Hillary Clintont” – idézte a The New York Times ifjabb Donald Trumpot. A fiatalember közleményében azt is hangsúlyozta, hogy Veszelnyickaja „kijelentései homályosak és kétértelműek” voltak. „Hamar világossá vált, hogy nincsenek érdemi információi” – fogalmazott az MTI beszámolója szerint ifjabb Donald Trump.

Natalija Veszelnyickaja ugyancsak megerősítette, hogy a találkozóra valóban sor került, és azt állította, hogy nem vitatták meg a kampányt. Paul Manafort és Jared Kushner egyelőre nem kommentálta az értesülést.

Az elnök jogászai közleményben tudatták, hogy Donald Trump nem vett részt a találkozón, és nem is tudott róla.

Ez az legkorábbi igazolt eset, hogy Trump belső körének tagjai egy orosz állampolgárral találkoztak, egyben az első olyan információ, amely ifjabb Donald Trump szerepére utal.

Az orosz ügyvéd, Natália Veszelnyickaja – akinek ügyfelei közt orosz állami cégek vezetői is megtalálhatók – leginkább arról ismert az Egyesült Államokban, hogy heves támadásokat szervezett a 2012-ben elfogadott úgynevezett Magnyickij-törvény ellen. Szergej Magnyickij orosz ügyvéd volt, aki 2009-ben őrizetben halt meg, a gyanú szerint azért, mert vezető hivatalnokok csalásai után nyomozott. A törvény az ő halálára hivatkozva vezetett be szankciókat, kitiltotta az Egyesült Államokból a feltételezett felelősöket.