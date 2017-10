Theresa May is tudhatott a parlamenti szexdossziéról

Nagy-Britanniában nem a filmvilágban, hanem a politikai életben robbant ki a Weinstein-ügy, pontosabban a Konzervatív Párt berkein belül. A párt munkatársai vasárnap egy harminchat tory képviselő nevét tartalmazó listát állítottak össze, a rajta szereplőket elfogadhatatlan viselkedéssel , vagyis szexuális zaklatással vádolva. Theresa May vizsgálatot kért a képviselőház elnökétől, és azt ígérte, kirúgások lesznek, ha valakiről bebizonyosodnak a vádak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A bűnlajstromban olyan részletek is szerepelnek, mint hogy egyes képviselők szexuális viszonyt létesítettek irodai alkalmazottakkal, prostituáltak szolgáltatásait vették igénybe, vagy csak egyszerűen fogdosták a női munkatársakat. Mark Garnier külkereskedelmi államtitkárról máris kiderült, hogy szexjátékért küldte a városba titkárnőjét, azt meg az ötvennégy éves politikus is

bevallotta, hogy gyakorlatilag kitartottként kezelte beosztottját.

David Cameron munkaügyi államtitkára, a negyvennégy éves Stephen Crabb pedig azt mondta, egyértelmű szexuális tartalmú üzeneteket küldött egy 19 éves pályakezdő hölgynek, aki állásinterjún járt nála.

Ám a harminchat név között vannak jelenlegi miniszterek is, közülük az egyik meg nem nevezett kormánytag a leírás szerint egyszer egy újságíró combjára tette a kezét és azt mondta, mennyire tetszenek neki az illető mellei. Mások szexuális ajánlatokat tettek titkárnőknek és többször is félreérthető kijelentéseket tettek irányukba. A konzervatív apparátusban dolgozó, a listát összeállító nők neve és száma egyelőre nem ismert,

ám ha bármelyik ügy nyomozati vagy vádemelési szakaszba jut, az áldozatok és további elkövetők nevére nyilvánvalóan fény fog derülni.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A konzervatív The Telegraph azt írta, Theresa May

brit kormányfőnek már fél éve tudomása lehetett a pártja berkeiben történő visszaélésekről,

mivel egy független belső vizsgálat eredményét már márciusban elé tárták. A kormányfő szóvivője azonban tagadta, hogy ez megtörtént volna, de egyben kitért a kérdés elől, hogy számít-e a továbbiakban a botrányba keveredett politikusokra.

Az ügynek nagyon messze nyúló hatása is lehet, annál is inkább, mert Theresa May kormányfő többek között a női egyenjogúsággal kampányolt megválasztása előtt. Az ír unionistákkal megtámogatott törékeny parlamenti többsége is meginoghat, ha a képviselők ezt az alkalmat zsarolásra kívánnák felhasználni.

A parlamenti ügyekkel foglalkozó brit tényfeltáró hírportál, a Guido Fawkes közre is adta azt az Excelben készített listát, amit feltehetően a zaklatást elszenvedett illetők állítottak össze. Ebben a nevek kitakarása mellett pár szóban jellemzik is a politikusokat. Eljár a keze a taxiban; tiszteletlen a nőkkel és férfiakkal; állandóan részeg és tiszteletlen; szexuális kapcsolat kutatókkal; tapizza a nőket – olvasható többek között a bűnlajstromban.

A portál úgy összesített, hogy

20 államtitkár érintett, valamint 12 képviselő nőket, négy képviselő pedig férfiakat molesztált az apparátuson belül.

Ugyanakkor a Munkáspárt sem ártatlan a témában, múlt héten a 35 éves Jared O’Mara képviselőt függesztették fel, miután kiderült, hogy még 2009-ben nőket és homoszexuálisokat durván sértő megjegyzéseket tett. O’Mara esete annál is pikánsabb, mivel a női egyenjogúsági eseti bizottságának tagja volt. Rajta kívül még két munkáspárti képviselőt gyanúsítanak szexuális zaklatással.