Titkos hangsáv: Netanjahu őrültségnek nevezte az uniós politikát

Őrültségnek nevezte az Európai Unió politikáját a visegrádi országok miniszterelnökeivel folytatott zártkörű tárgyalásán Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő. Hogy mindez kitudódhatott, az annak köszönhető, hogy a mikrofonja hangsávját egy ideig hallani lehetett a kint várakozó tudósítók tolmácsgépein is. Az izraeli Háárec tudósítása alapján Netanjahu azon idegesítette fel magát, hogy kizárólag az EU köti politikai feltételekhez a technológiák cseréjét Izraellel. Elmondása szerint sem Kína, sem India, sem Oroszország, sem Afrika nem törődik ezen a téren politikai ügyekkel. Netanjahu szerint az EU politikája azért is őrültség, mert nem szolgálja Európa érdekeit sem.

Ennek megfelelően a visegrádi miniszterelnököket arra kérte, hogy „térítsék jobb belátásra” a többi uniós tagország vezetőit annak érdekében, hogy az előítéletek mérséklése nyomán javítsák kapcsolatukat Izraellel. Szerinte ma az egész közel-keleti térségben egyedül Izrael törődik Európa érdekeivel, így az unió végső soron saját biztonsági érdekeit ássa alá, ha Izraelt támadja. Szerinte ráadásul Európa így elvágja magát „a világ legnagyobb innovációs központjától”.

Szíriával kapcsolatban Netanjahu egyébként azt is bevallotta kollégáinak, hogy az eddig ismert négy esettel ellentétben valójában több tucatszor támadta az izraeli hadsereg a Hezbollah fegyverszállító konvojait. „Nemcsak az egyiptomi határt zártuk le, hanem Golán-fennsíkit is. Azért építettünk falat, mert az Iszlám Állam problémákat okozott, Irán pedig terrorfrontot hozott létre. Tájékoztattam Putyint, hogy ha az irániak fegyvereket küldenek a Hezbollahnak, támadni fogjuk őket. Több tucatszor meg is tettük” – mondta az izraeli kormányfő.

Netanjahu két napja érkezett Magyarországra, tegnap kétoldalú tárgyalásokat folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel, és fogadta őt a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnök is.