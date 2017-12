Titkos ufóprogramban vett részt a Pentagon

Először nyilatkozott hivatalosan a Pentagon a 2007 és 2012 között futó Légi veszélyforrás programról, amely azonosítatlan repülő tárgyak megfigyelésével foglalkozott. A titkos ufókutatási projekt finanszírozása azért zárult le öt évvel ezelőtt, mert a védelmi minisztérium úgy döntött, más területeken nagyobb szükség lesz a kutatásra fordított pénzre. A tárca 600 milliárd dolláros éves költségvetéséből 22 milliót fordítottak a titkos programra, amely más formában állítólag a mai napig folytatódik. Ám azt, hogy az öt év alatt jutottak-e valamilyen eredményre, még nem lehet tudni – a program egy része ugyanis még mindig titkosítva van.

A kutatást az akkori nevadai demokrata szenátor, Harry Reid kérésére kezdték el támogatni, és a pénz nagy része egy Las Vegas-i űripari céghez folyt be, amelynek tulajdonosa a milliárdos Robert Bigelow, Reid régi jó barátja. Reid egyébként már régóta szenvedélyes érdeklődést mutatott a más bolygókon lehetséges élet és úgy általában az űrtechnológia iránt is. Bigelow jelenleg a NASA-nál bővíthető űrjárművek fejlesztésén dolgozik. Kristen Orthman, a szenátor korábbi szóvivője úgy nyilatkozott az ügyről, hogy „aki egy percnél tovább beszélgetett Reiddel, annak egyértelművé vált, hogy odavan az ufókkal kapcsolatos történetekért”. Az exszenátor néhány napja még egy homályos felvételt is kiposztolt a Twitter-oldalára a New York Times cikkével együtt, amelyen egy egészen apró, sötét repülő tárgy látható a következő szöveggel: „Az igazság végre napvilágot látott. Ha bárki is azt állítja, hogy tudja a válaszokat, csak magát áltatja. A helyzet az, hogy még nem tudjuk a pontos válaszokat, de már számos bizonyítékunk van arra, hogy a megfelelő kérdéseket tehessük fel. Ez a tudományról és a nemzetbiztonságról szól. Ha Amerika nem vállal vezető szerepet a kérdések megválaszolásában, akkor majd más fogja megtenni.”

A New York Times megkeresésére a volt szenátor elmondta, hogy „nincs mit szégyellnie, és nem sajnál semmit” a kutatási projekttel kapcsolatban, amely a Pentagon C épületének ötödik emeletén zajlott Luis Elizondo katonai hírszerző vezetésével. Reid teljességgel meg van arról győződve, hogy az „idegenek” már látogatást tettek a Földön. „Szerintem ez az egyik legjobb dolog, amit a kongresszusi szolgálatom alatt tettem. Olyan dolgot csináltam, amit még korábban soha senki” – magyarázta a volt demokrata szenátor.

Két volt szenátor szintén támogatta az ufókutatási programot, az alaszkai republikánus Ted Stevens és a hawaii demokrata Daniel K. Inouye, de még a finanszírozás megszűnése előtt mindketten elhunytak – Stevens 2010-ben, Inouye pedig 2012-ben.

Az asztrofizikus Sara Seager szerint az ilyen kutatások során fontos lenne megérteni, hogy az még, mert egy tárgy eredete ismeretlen, nem jelenti rögtön azt, hogy egy idegen bolygóról vagy egy másik galaxisból való. „Természetesen ha valóban szokatlan és eddig nem tapasztalt jelenséget észlelünk, azt érdemes komolyabban megvizsgálni. De ha a tudományról van szó, az emberek nem hajlandók elfogadni, hogy mindig is lesznek olyan jelenségek, amelyeket nem fogunk tudni megmagyarázni.” A NASA mérnöke, James E. Oberg hasonlóan vélekedik a Reid csapata által rögzített felvételekről: „Gyakran csak arról van szó, hogy az emberek aktívak a levegőben különböző járművekkel. És az emberi mozgásokat sokan összekeverik valamilyen más jelenséggel.”

A Pentagon arra vonatkozólag, hogy a program folytatódott-e 2012 után, egyelőre nem adott egyértelmű választ.

