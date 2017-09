Tizenöt tagállam pert indít a fiatalokat kitoloncoló Trump-kormány ellen

Az Egyesült Államok tizenöt szövetségi állama és a főváros, Washington DC pert indít Donald Trump elnök ellen a bevándorló fiatalokat a kitoloncolástól védő DACA program megszüntetése miatt.

A keresetet New Yorkban nyújtották be, a döntést elsőként az északnyugati Washington állam főügyésze, Robert Ferguson jelentette be szerdán.

Külföld MTI Washington döntött: több százezer fiatal számíthat kitoloncolásra A még gyerekként illegálisan érkezetteket eddig egy program védte, amelyet még Obama elnök vezetett be.

A perelő államok között van Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Delavár, Pennsylvania, Virginia, Észak-Karolina, Új-Mexikó, Oregon, Illinois és Hawaii.

Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter kedden jelentette be, hogy hatályon kívül helyezik a Barack Obama korábbi elnök által öt évvel ezelőtt bevezetett „Elhalasztott intézkedés a gyermekkorban érkezetteknek” (DACA) nevű programot. Sessions szerint ez alkotmányellenes, nyíltan megkerüli az érvényes bevándorlási törvényeket, illetve elveszi a munkalehetőségeket az amerikai állampolgároktól.