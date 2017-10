Több mint 2000 feltételezett Boko Haram-ost állítanak bíróság elé

A nigériai kormány egy névtelenséget kérő tisztségviselője elmondta, hogy a nap folyamán az ország északnyugati felében fekvő kainji katonai támaszpontra megérkeztek a gyanúsítottak védői és a vádhatóság képviselői is, hogy előzetesen tisztázzák az eljárásjogi kérdéseket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az igazságügyi tárca közlése szerint 1670 vádlottnak a bázison egy polgári bíróság előtt kell felelnie, további 651 feltételezett dzsihadista gyanúsított ügyét pedig egy másik támaszponton tárgyalják majd. Az eljárásokat zárt ajtók mögött tartják, de az ügyeket egyenként tárgyalják – mondta az illetékes. Amennyiben viszont több gyanúsítottat ugyanazon bűncselekmény elkövetésével vádolják, az ügyeket összevonhatják, tette hozzá.

Jogvédők önkényes letartóztatásokkal, elítélésekkel és jogtalan kivégzések végrehajtásával vádolják a nigériai hadsereget, illetve ezúttal is megkérdőjelezik azt, hogy a gyanúsítottaknak volt-e közük a Boko Haramhoz, amely 2009 óta küzd egy iszlám állam megteremtéséért elsősorban Nigéria északi részén, és több támadást hajtott már végre a szomszédos országokban is. A most bíróság elé járulók közül többen is 2009 óta vannak fogságban mindenféle jogi támasz nélkül. Ugyanezen idő alatt hatósági adatok szerint 13 feltételezett szélsőségest állítottak bíróság elé, s 9 esetében született elmarasztaló ítélet.