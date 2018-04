Több mint 26 ezer embert telepítenek ki egy bomba miatt Németországban

Több mint 26 ezer embernek el kell hagynia lakhelyét, munkahelyét vagy tartózkodási helyét Németországban, miután egy 1,8 tonnás világháborús bombát találtak Paderborn város egyik kertjében – írja a Focus német hírmagazin portálja.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliában fekvő, mintegy 150 ezres lakossággal rendelkező városban másfél kilométeres körzetben mindenkit evakuálnak, mielőtt hozzákezdenének az óriásbomba hatástalanításához, a Focus szerint a második világháború vége óta ez a legnagyobb kitelepítési akció az országban.

A lelőhey körüli érintett körzetben egyebek mellett két kórház és több szociális otthon is található, de ott van a helyi egyetem és a történelmi óváros egy része is. Két további kórházból ugyan nem kell a betegeket elszállítani, de az ő biztonságos elhelyezésüket is meg kell oldani az épületeken belül.

A helyszínen ezernél több tűzoltó, mentős, valamint technikai személyzet és több rendőri század is dolgozik.

Az ott lakóknak déli 12 óráig kellett elhagyniuk otthonaikat, számukra a városi sportstadiont is megnyitották.

A mintegy másfél tonna robbanóanyaggal felszerelt, különösen nagy robbanóerejű bombát másfél hete találták meg építőmunkások egy kertben, a talajszint alatt mindössze 80 centiméterrel.

Ilyen óriáslövedékeket a világháborúban a szövetségesek repülőbombázói iparkörzetek, gyárterületek megsemmisítése céljából dobtak le Németországban.