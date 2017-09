Tovább kutatnak a túlélők után Mexikóvárosban

Az állami és magániskoláik 98 százalékát kell még statikai szempontból ellenőrzés alá venni a 7,1-es erősségű, múlt keddi földrengést követően, amelynek a városban 182 halálos áldozata volt, míg a környező szövetségi államokban 138-an vesztették életüket. Ez is mutatja azt, hogy még sok időbe telik, mire az élet visszatérhet korábbi menetébe – írja az MTI.

A hatóságok már vasárnap közölték, hogy még hetekig eltart, mire az összes iskola ellenőrzése befejeződik. A vizsgálatok előrehaladásáról naponta tesznek közzé híreket, így arról is, hogy melyik iskolában indulhat meg ismét az oktatás. Azon iskolák diákjai, ahol szerkezeti károk keletkeztek, ideiglenes tantermekben folytathatják tanulmányaikat, másutt.

Mexikóváros három pontján – két lakóháznál és egy kormányzati épületnél – még hétfőn is folytatódott a kutatás a túlélők után. Az épületek túlzottan is romos, ingatag állapota miatt egyre haloványabb a remény arra, hogy bárkit élve emelhetnek ki onnan. Szerda óta nem találtak túlélőre a mentőalakulatok, utoljára egy asszony holttestét emelték ki a romok alól.

A földrengésben 38 épület roskadt össze, többnyire lakóházak és kormányzati épületek. Több ezer ember vált hajléktalanná.

Miguel Angel Mancera, a főváros polgármestere elmondta, hogy 7649 ingatlant ellenőriztek eddig statikai szempontból, ezek 87 százaléka bizonyult megfelelőnek, a kisebb helyreállításokat leszámítva. Ezer épület ugyanakkor lakhatatlan. Az ellenőrzések előrehaladtával ez a szám várhatóan emelkedni fog.

A helyi idő szerint kedden kora délután bekövetkezett, 7,1-es erősségű földmozgás következtében jelentős gázszivárgások is voltak, és több helyen tűz is keletkezett. A leomló épületek között számos lakótömb mellett egy gyár, egy szupermarket és egy óvodát magába foglaló iskolaépület is volt.

Az amerikai földtani intézet (USGS) tájékoztatása szerint a természeti csapás epicentruma a Puebla szövetségi állambeli Raboso település közelében volt, a fővárostól 120 kilométerre délkeletre, a fészke pedig 51 kilométeres mélységben.

Mexikót egy hónapon belül másodszor rázta meg nagy erejű földrengés. Szeptember 7-én az ország déli részén legalább 98 ember halálát okozta az akkori földmozgás.