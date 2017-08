Trump: A Fehér Ház egy szemétdomb

A Sports Illustrated című sportmagazin információját az AP amerikai hírügynökség is átvette. Donald Trump golfszeretete köztudomású, miként az is, hogy hétvégéit rendszeresen a saját tulajdonában lévő golfpályák valamelyikén tölti. Leginkább kedvelt helye a New Jersey államban lévő Bedminster golfklubja, amely szintén az ő tulajdonában van.

A Sports Illustrated története szerint a bedminsteri klubban mondta klubtársainak, hogy azért tölt olyan sok időt Washingtontól távol, mert a Fehér Ház egy „igazi szemétdomb”, ahonnan a hétvégeken igyekszik elmenekülni.

A történet a Golf.com internetes hírportálon is megjelent.

A Fehér Ház egyelőre nem kívánta kommentálni a hírt.

