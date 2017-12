Trump a karácsonyt is megváltoztatta a Fehér Házban

Csajkovszkijra táncoló balerinák, csillogó műhó és adóreformok – Donald Trumpék ünnepe mindenképpen különbözik az elmúlt ciklusok fehér házbeli karácsonyaitól. Először is azért, mert Jackie Kennedy óta senki sem tartott tematikus karácsonyt, a szlovén származású first lady, Melania Trump azonban úgy döntött, hogy ő a Diótörő hangulatát idézi meg az idei ünnepek során. A fehéres-ezüstös dekoráció azonban nem nyerte el mindenki tetszését, a Twitteren több poszt is gúnyt űzött – gyakran a PhotoShop segítségével – a kissé rideg, már-már horrorfilmbe illő díszletből.

De még a minden négyzetméterre jutó fenséges fenyőfák sem úgy érkeztek meg az elnöki rezidenciára, mint ahogyan azt eddig megszokhattuk. Hagyományosan lovas kocsin, hálaadás után jött meg az első fa, évtizedek óta ez jelezte Washingtonban az ünnepek kezdetét. Idén azonban a szokásosnál három nappal korábban kerültek a Fehér Házba a karácsonyfák, mert az elnök másnap a privát klubjába repült, Floridába. Az elnöki pár ezzel is kifejezte, hogy számukra a Fehér Ház nem a központi bázis.

Trump már a kampánya során világossá tette, hogy elnöksége alatt a „Boldog ünnepeket!” helyett az „Áldott karácsonyt!” kifejezést szeretné általánosabbá tenni Amerikában, mert ezt tartaná inkább „politikailag korrektnek”. Támogatói szemében ennek a látszólag apró különbségnek szimbolikus jelentősége van a vallási-nyelvi hagyományok megőrzése szempontjából. (Annak ellenére, hogy az angol nyelvben mindkét kifejezés ugyanannyira elterjedt, Barack Obama az előbbit használta gyakrabban.)

Az elnök egy különleges ajándékkal is szeretne kedveskedni az Egyesült Államok polgárainak, mégpedig adócsökkentéssel – mint mondja, ő egy olyan meglepetéssel készült, amelyet nem lehet csomagolópapírba tekerni és a fa alá helyezni. Egy dolgot azonban biztosan nem fognak látni Trumptól karácsonykor: állatos fotókat. Pedig eddig szinte minden elnökről láthattunk valamilyen házi kedvenccel egy képet – Obama portugál vízikutyáival, Bóval és Sunnyval, George W. Bush egy Barney névre hallgató skót terrierrel, Bill Clinton pedig egy mikulássapkát viselő macskával, Socksszal fényképezkedett a decemberi ünnepek alatt. Úgy tűnik, a hagyományos karácsonyi sajtótájékoztató is elmarad, amelyet eddig a sajtószobában tartottak – ehelyett Trump az ovális irodában, kényelmesen, a székéből válaszol majd a riporterek kérdéseire. De nem mindegyikére, ugyanis a demokratákhoz közel álló CNN úgy döntött, hogy nem vesz részt az ünnepi fogadáson az elnöknek a „sajtószabadság és a CNN csatorna elleni támadásai” miatt.

