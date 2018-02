Trump: A tanárok felfegyverzése a tagállamok feladata

Donald Trump amerikai elnök finomított a tanárok felfegyverzésére vonatkozó álláspontján: eddig arra lehetett számítani, hogy szövetségi törvénytervezetet fog benyújtani a kongresszusnak az ügyben az iskolai tömeggyilkosok elrettentésére, egy szombati Twitter-üzenetében viszont kijelentette, hogy a tanárok felfegyverzése a tagállamok feladata.

A tizenhét halálos áldozatot követelő floridai tömeggyilkosság hatására Trump eddigi terveiben az szerepelt, hogy „a fegyverekhez értő” tanárok és más iskolai alkalmazottak hordjanak rejtve fegyvert az osztályteremben is, kapjanak gyakorlási lehetőséget és pótlékot azok, akik hajlandók erre. Emellett a fegyverkereskedők szigorúbban ellenőrizzék a vásárlókat, emeljék meg a katonai jellegű fegyverek vásárlásának alsó korhatárát, és tiltsák be a félautomata fegyvereket szinte automatává alakító rugós válltámaszokat. Most az elnök azt közölte, hogy a tanárok felfegyverzése, kiképzése és pótlékuk kifizetése a tagállamok feladata, és ez így „nagyon költségkímélő” megoldás. Az AP hírügynökség szerint a Fehér Ház egyelőre nem részletezte, hogy ez mit jelent.

A héten a Fehér Ház szóvivője arra a kérdésre, hogy a szövetségi kormánynak vagy a tagállamiaknak, esetleg az önkormányzatoknak kellene állniuk a tanárok kiképzésével és felfegyverzésével járó több millió dolláros költséget, azt válaszolta, hogy a terv még nincs kidolgozva, de visszakérdezett, hogy „túl nagy ár-e ez az iskolák biztonságáért”.

Az AP szerint a tanárok és a rendőrség ellenzi az ötletet, több tagállam azonban gondolkodik azon, hogy felfegyverezze az iskolai alkalmazottakat.

Közben újabb cégek szakították meg üzleti kapcsolataikat az Országos Fegyverszövetség (NRA) nevű, mintegy ötmillió tagot számláló lobbiszervezettel, mert az iskolai tömeggyilkosságok sorozata és a floridai diákok szigorúbb fegyvertartási szabályokat követelő mozgalma ellenére a szervezet továbbra is ellenzi a fegyvervásárlás és -tartás mindenféle szigorítását. Újabban a három legnagyobb amerikai légitársaság közül kettő, a Delta és a United Airlines szakította meg az üzleti kapcsolatait az NRA-jel, már nem kínálnak a tagjai számára kedvezményes utakat találkozóikra.

A lobbiszervezet szombaton ímélben reagált, és a „politikai és civil gyávaság szégyenletes megnyilvánulásának” nevezte az egyre terjedő bojkottot. „A cégek adta kedvezmények elvesztésével nem lehet zsarolni az NRA tagjait. Ezeknek a vállalatoknak a helyébe mások lépnek majd, amelyek elismerik, hogy a hazafiasság és az alkotmányos szabadságjogok iránti elkötelezettség éppen annak a piacgazdaságnak a jellemzői, amelyet ők nagyon is szolgálni akarnak” – szögezte le a szervezet.

Az, hogy a korábbi egyesült államokbeli iskolai tömegmészárlásokat nem követte ilyen céges bojkott, a mostanit pedig igen, Bob Spitzer politológus szerint annak tudható be, hogy a floridai diákok mozgalmat indítottak. Hozzátette: azt korai volna megjósolni, hogy ennek lesz-e áttörő hatása.

Csaknem ötven főiskola és egyetem próbálja nyugtatni a középiskolásokat, hogy nem kell tartaniuk iskolájuk büntetéseitől, ha részt vesznek valamilyen fegyverellenes tüntetésen, és nem lesz kisebb esélyük a vágyott felsőoktatási intézménybe való bejutásra. Ennek előzménye, hogy több középiskola vezetése megfenyegette a diákokat: büntetést von maga után, ha részt vesznek valamilyen fegyverellenes demonstráción. Van olyan felsőoktatási intézmény, amely még biztatja is a diákokat a tiltakozó mozgalomban való részvételre.