Trump állítólag nem ismeri igazán a saját fiát

Michael Wolff Fire and Fury című, Donald Trumpról szóló könyve még csak január 9-én fog megjelenni, ám máris hatalmas botrányt kavart az egész világon. Ugyanis az író igencsak részletesen beszámol a 71 éves elnök magánéletéről is.

A könyvből kiderül például, hogy Trump és gyönyörű felesége évek óta külön ágyban, sőt külön szobában alszanak, és napok is eltelnek úgy, hogy bár egy házban tartózkodnak, egyetlen szót sem szólnak egymáshoz. Az elnök a szobájában legtöbbször még az ajtót is magára zárja a biztonság kedvéért, hogy senki se zavarhassa a hamburgerevésben és a tévézésben. A világsajtóban már számos olyan felvétel napvilágot látott, ahol a First Lady látványosan kerül mindenféle testi kontaktust hites urával, és olyan is, ahol az arckifejezése nem éppen felhőtlen boldogságukról árulkodott – ha eddig nem is, a könyv megjelenése után szinte „hivatalos” lesz, hogy az elnök és felesége frigye már csak a külvilág felé létezik.

Fotó: Nicholas Kamm / AFP

Trump gyakran csak a felesége megjelenésével dicsekszik mások előtt, ami Melaniát láthatóan zavarja, főleg, hogy férje „trophy wife”-ként (trófeafeleség) emlegeti őt.

Ami még ennél is szomorúbb, hogy Trump állítólag egyáltalán nem ismeri a saját fiát, a 11 éves Barront, akit szinte csak a nyilvános szerepléseire „használ”. A kis Barron azonban nagyon vágyik az apai szeretetre és mélységesen sajnálja, hogy az elnök nem tölt vele tartalmas időt – írja a Newsweek.

És hogy honnan vett Wolff ennyi bizalmas információt az elnökről? Nagyjából 200 interjút készített a Trump-stáb belső tagjaival a kötethez.