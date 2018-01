Trump: „Én vagyok a legkevésbé rasszista ember”

Donald Trump amerikai elnök vasárnap este kijelentette, hogy ő „a legkevésbé rasszista ember”, s egyúttal ismét nyitva hagyta az utat a fiatal illegális bevándorlókat a kitoloncolástól védő program előtt. Az elnök a floridai West Palm Beachen lévő golfklubjában fogadta vacsorán Kevin McCarthyt, a republikánusok képviselőházi csoportjának vezetőjét, s előtte beszélgetett röviden újságírókkal.

Az egyik riporter azt kérdezte tőle, hogy rasszista-e, mire Trump rávágta: „Nem! Nem vagyok rasszista. Én vagyok a legkevésbé rasszista ember, akit valaha is meginterjúvolhatott”. Ez volt az első alkalom, hogy az elnök közvetlenül reagált az őt érő vádakra, amelyek azután fogalmazódtak meg, hogy csütörtökön a bevándorlás reformjáról a Fehér Házban törvényhozókkal tartott egyeztetésen „pöcegödör országoknak” nevezte a Haitiból, Salvadorból és Afrikából érkező bevándorlók szülőföldjét. Richard Durbin demokrata párti szenátor tájékoztatta erről a The Washington Post című napilapot, amely csütörtökön este az internetes oldalán közölte.

Egy nappal később Trump közleményben cáfolta, hogy a vitatott szavak elhangzottak volna, vasárnap pedig a délelőtti televíziós politikai vitaműsorokban három republikánus politikus is az elnök mellé állt, a kiszivárogtató Durbin szenátort vádolva meg azzal, hogy elferdítette az elhangzottakat. West Palm Beachen Donald Trump azt is hangsúlyozta: „készen áll, akarja és képes is arra”, hogy megállapodást hozzon tető alá az úgynevezett DACA-program értelmében védettséget élvező fiatal illegális bevándorlók ügyében.

A DACA-programot 2015-ben az akkori amerikai elnök, Barack Obama rendeleti úton hívta életre, s az a célja, hogy megvédje a kitoloncolástól a kisgyermekként illegális bevándorló szüleikkel az Egyesült Államokba érkező, majd ott felnövő fiatalokat. 800 ezer, elsősorban közép- és dél-amerikai fiatalról van szó, akit az amerikai közéletben az álmodozók nemzedékének is neveznek. Trump tavaly bejelentette: 2018 márciusáig ad időt a kongresszusnak arra, hogy átfogó bevándorlási reformot dolgozzon ki, s rendezze a program által védettek helyzetét is. Ha nem sikerül határidőre kidolgozni az átfogó reformot, akkor – fogalmazott Trump – megszünteti a DACA-t.

Vasárnap reggel az elnök még azt írta mikroblogbejegyzésében, hogy a DACA „valószínűleg halott”, mert meglátása szerint a demokraták nem akarnak érdemben tárgyalni róla.