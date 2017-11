Trump és a japán kormányfő elrettentené az észak-koreaiakat

A helyi idő szerint szerdára virradóra végrehajtott újabb észak-koreai ballisztikusrakéta-kísérlet után Trump és Abe egyetértett abban, hogy erősíteni kell a két ország „észak-koreai fenyegetéssel szembeállított elrettentőképességét”. A két vezető abban is egyetértett – mondta Nisimura Jaszutosi japán kormányszóvivő –, hogy Kínának nagyobb szerepet kell játszania Észak-Korea megfékezésében.

Egy másik sajtóértekezleten Szuga Josihide, a miniszterelnöki kabinet főtitkára azt mondta, hogy Japán szorosan együtt fog működni az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával az északi rakétakilövésre adandó válasz ügyében. Az amerikai elnök telefonon beszélt Mun Dzsein dél-koreai államfővel is, akivel úgy vélekedtek, hogy Észak-Korea „az egész világra nézve” fenyegetést jelent.

Szakértők szerint a szerda hajnali kísérletet Észak-Korea egy minden eddiginél nagyobb hatótávolságú interkontinentális ballisztikus rakétával (ICBM) hajtotta végre, amely könnyen elérhetné akár az Egyesült Államok keleti partvidékét is.

Hivatalos megerősítés

Ezt meg is erősítette a világtól elzárkózó ország állami médiájának hivatalos közleménye, amely szerint Észak-Korea sikeres kísérletet hajtott végre Hvaszong–15 típusú, új fejlesztésű interkontinentális ballisztikus rakétájával (ICBM), amely képes elérni az Egyesült Államok egész területét.

A nukleáris robbanófejjel felszerelhető, minden eddiginél nagyobb teljesítményű észak-koreai rakéta 4475 kilométeres magasságba emelkedett, és 53 percnyi repülés után indítóhelyétől 950 kilométernyi távolságra csapódott be – tudatta a hivatalos nyilatkozat, amelyet egy tévébemondó olvasott be. Egyértelművé vált az is, hogy a helyi idő szerint szerda hajnalban végrehajtott rakétakísérletet előző nap rendelte el az ország legfelső vezetője, Kim Dzsongun.

A provokációra válaszul Abe Sinzó japán miniszterelnök szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását követelte. A felhíváshoz az Egyesült Államok is csatlakozott.

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter a tárcája által kiadott nyilatkozatban azt szorgalmazta, hogy a nemzetközi közösség tegyen további lépéseket a már meglévő ENSZ-szankciókon felül, hogy rákényszerítse Phenjant atomfegyverprogramjának leállítására.

Kiprovokálták?

Az orosz törvényhozás egy vezető képviselője az éjjel úgy reagált az észak-koreai rakétakísérletre, hogy azt az Egyesült Államok és Dél-Korea provokálta ki nemrég tartott közös hadgyakorlataival. Az orosz média jelentései szerint Leonyid Szluckij, az állami duma külügyi bizottságának elnöke ugyanakkor felelőtlennek nevezte Phenjan viselkedését is.

A Kim Dzsongun vezette phenjani kommunista rezsim egy héttel azután hajtotta végre demonstratív lépését, hogy Washington újra feltette Észak-Koreát a terrorizmust támogató államok listájára, hogy ezzel növelje nyomását Phenjanra rakéta- és atomfegyverprogramjának feladása érdekében.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szeptember 11-én fogadott el újabb, a korábbiaknál szigorúbb szankciókat, először véve célba Észak-Korea olaj- és gázellátását, válaszul az ország szeptember elején végrehajtott hatodik és minden eddiginél nagyobb hatóerejű nukleáris kísérleti robbantására.