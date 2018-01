Trump: Keményen fogalmaztam, de nem ezeket a szavakat használtam

Donald Trump az MTI szemléje szerint azt írta Twitterén: keményen fogalmazott a bevándorlásról szóló, törvényhozókkal folytatott csütörtöki találkozón, de nem ezeket a szavakat használta. Ismeretes, a lapunk által is szemlézett amerikai sajtó a tanácskozáson jelenlévő Richard Durbin demokrata párti szenátorra hivatkozva közölte, hogy az elnök így fogalmazott: "Miért mindenki a szarfészek országokból jön hozzánk?", haiti, salvadori és afrikai bevándorlók szülőhazáira utalva. Majd azt sugalmazta, hogy inkább olyan országokból kellene "behozni" bevándorlókat, mint Norvégia, amelynek kormányfőjét szerdán fogadta a Fehér Házban.

A médiabeszámolók szerint a szövegkörnyezetből egyértelmű volt, hogy Donald Trump kikre célzott, a törvényhozókkal ugyanis éppen a természeti katasztrófák elől Haitiból és Salvadorból érkezőknek átmenetileg megadott tartózkodási engedély visszavonásáról tanácskozott. A kormányzat a héten jelentette be, hogy ezeknek az átmeneti időre befogadott bevándorlóknak 2019 őszéig vagy el kell hagyniuk az Egyesült Államokat, vagy jogilag rendezniük kell a helyzetüket. A haitiakat Trump meg is nevezte. "Miért is kellene nekünk még több haiti? El kell őket távolítani" - mondta.

Twitterén az elnök több üzenetet is küldött, melyekben azt ecseteli, hogy a gyermekként, szüleikkel érkezett illegális bevándorlók helyzetét rendezni hivatott törvényhozási javaslatról egyeztettek, és egyáltalán nem volt elégedett vele; "nagy visszalépésnek" nevezte. Azt írta a terv nem biztosított volna elég pénzt a határon építendő falra, rontott volna a vízumlottón és az általa "láncbevándorlásnak" nevezett jelenségen.

"Így az Egyesült Államok kénytelen lett volna sok embert befogadni olyan országokból, ahol magas a bűnözés és nem jó a helyzet, de én egyéni érdemeken alapuló bevándorlási rendszert akarok" - húzta alá üzeneteiben Donald Trump.

A The Washington Post című amerikai lap tudósítása szerint a tanácskozáson jelenlévő demokrata párti és republikánus törvényhozókat egyaránt megdöbbentették az elnök szavai. A demokrata párti Luis Gutiérrez képviselő úgy nyilatkozott, hogy az elnöki megjegyzések "megrendítik majd a bevándorlási politikáról folytatott tárgyalások iránti bizalmat". Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor, aki szintén jelen volt a megbeszélésen, nem kívánta kommentálni az elnök által mondottakat, míg Utah állam republikánus képviselőnője, Mia Love, akinek családja Haitiból érkezett az Egyesült Államokba, Twitter-bejegyzésében "udvariatlannak, megosztónak és elitistának" minősítette Trump szavait.

A csütörtök délutáni megbeszélésen egyébként a törvényhozók azt javasolták, hogy vissza kellene állítani a természeti katasztrófák, járványok vagy háborúk sújtotta országokból érkezőknek nyújtott átmenetileg védett státuszt és "cserébe" felajánlották, hogy megszavaznak másfél milliárd dollárt az amerikai-mexikói határra tervezett fal megépítésére.