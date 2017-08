Trump két nap alatt rájött, hogy a rasszizmus gonosz

Engedett a nyomásnak Donald Trump amerikai elnök és hétfőn már személyesen elítélte a fehér felsőbbrendűséget hirdető, szélsőséges csoportokat, akik szombaton halálos áldozatot is követelő összecsapásokat provokáltak ki a virginia Charlottesville-ben. „A rasszizmus gonosz, és azok, akik erőszakot alkalmaznak a nevében, bűnözők és gonosztevől” – mondta Trump, aki külön is megnevezte a Ku Klux Klánt és a neonáci gyűlöletcsoportokat, amelyek „visszataszítóak”.

Charlottesville-ben szombaton egy ember meghalt, 19 pedig megsérült, amikor a fehér nacionalisták ellen tüntető tömegbe hajtott egy autó. Korábban a város utcáin már botokkal és ököllel estek egymásnak a nacionalisták és az ellentüntetők. Az utcai harcban legalább 15-en megsérültek, mire a rendőrség – késve és szervezetlenül – beavatkozott. A feszültség azután robbant ki, hogy péntek estétől kezdve a fehér nacionalisták Robert E. Lee konföderációs tábornok szobrának eltávolítása ellen kezdtek tüntetni.

A nyári szabadságát töltő Trump a New Jersey állambeli golfpályáján szólalt meg még szombaton. Egységre szólított fel, illetve elítélte az erőszakot és gyűlöletet, de hangsúlyozottan arról beszélt, hogy „minden oldalról”. A Fehér Ház utólag úgy magyarázta, hogy Trump minden szélsőséges csoportot elítélt, de ez nem volt elég, az elnök republikánus és demokrata oldalról is kritikákat kapott. Tiltakozásként Kenneth C. Frazier üzletember, az elnök fekete bőrű tanácsadóinak egyike is lemondott az ipari tanácsban betöltött posztjáról.

A New York Times szerint a Fehér Házon belül is nyomás nehezedett az elnökre, több vezető tanácsadó, köztük John F. Kelly kabinetfőnök is azt javasolta, hogy Trump sokkal határozottabban ítélje el a szélsőjobboldali csoportokat. Ez alatt a nyomás alatt volt kénytelen meghajolni Frazier távozásának bejelentése után. A Merck gyógyszergyár vezérigazgatója közleményében azt írta: az amerikai vezetőknek világosan el kell utasítaniuk a gyűlöletet és az olyan, bigott nézeteket, amelyek ellentétesek azzal az eszmével, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett.

Trump először gúnyosan reagált, a Twitteren azt írta, Fraziernek a lemondás után több ideje lesz arra, hogy leszorítsa a gyógyszerek árát. A gyors reagálással azonban öngólt lőtt, hiszen a szombati erőszakos cselekmények után nem tweetelt azonnal, bezzeg a lemondás után kevesebb, mint egy órával már írt is. Az elnök politikailag kényes helyzetbe került, hiszen ha keményen lép fel a nacionalistákkal szemben, könnyen a saját tábora egy részét, az úgynevezett alt right híveit is maga ellen fordíthatja.