Trump kiosztotta a Hamis Hírek díjait

Donald Trump újfent a kedvenc közösségi média platformját, a Twittert választotta ahhoz, hogy bejelentse a Fake News Awards (Hamis Hírek díja) nyerteseit. Az összes „díjazott” azonban nem fért ki 280 karakterbe, így a poszt a Republikánus Országos Bizottság honlapjára mutatott, ahol a CNN, a New York Times, az ABC News, a Time magazin és a Washington Post cikkei szerepeltek. A bejelentés ezzel a mondattal kezdődik: „2017 a könyörtelen elfogultság, a tisztességtelen tudósítások és az arcátlan hamis hírek éve volt”.

A „díjkiosztás” általános indoklása szerint Trump a felsorolt sajtóorgánumok termékeit hamisnak és korruptnak tarja, mindegyiknél részletes indoklás is szerepelt. A honlapon összesen tíz történetet szedtek össze – olyanokat, amelyekről az adott médiumok is beismerték, hogy tévedtek, és nyilvánosan helyesbítettek is. Trump választása többnyire olyan cikkekre esett, amelyek a 2016-os elnökválasztással kapcsolatos állítólagos orosz befolyásról szóltak. A téma jelenleg is aktívan foglalkoztatja a közéletet, különösen azért, mert az elnök többször is visszautasította az ezzel kapcsolatos vádakat, bár a vizsgálatokat folytatókkal való együttműködéstől nem zárkózott el.

Az online „díjátadó” nem aratott osztatlan sikert még Trump saját pártján belül sem – bár nem érte őket sokként, hiszen az akció több héttel előre be volt jelentve. Jeff Flake arizonai szenátor Sztálinhoz hasonlította az impulzívan viselkedő elnököt, szerinte ugyanis Trumpnak nem kellene ennyire erősen kritizálnia a szabad sajtót, hiszen ezzel megsérti a demokrácia alapelveit. A szenátor úgy véli, az amerikai elnök veszélyes „példát mutat” azzal, hogy nem képes elviselni a kritikát és folyamatosan másokat hibáztat mindenért.

Trump nem először illette durva szavakkal a rádiós, televíziós és írott sajtóban dolgozó újságírókat, volt már arra is példa, hogy egyenesen az amerikai nép ellenségének nevezte a médiát. A szintén republikánus John McCain szenátor is hasonló okok miatt figyelmeztette Trumpot, mert úgy véli, az elnök a szabad sajtót járatja le azzal, hogy kipécézi azokat az újságírókat és szerkesztőségeket, akikkel nem ért egyet. Szerinte erre a viselkedésre az elnyomó rezsimek is példaként hivatkozhatnak. – Akár tud erről Trump, akár nem, ezeket a lépéseket figyelemmel követik más külföldi vezetők is, akik az ő szavaival takaróznak, amikor elnémítják a demokrácia egyik alappillérét – mondta McCain.

A Fake News Awards díjazottjai mellett az elnök azért egy következő tweetben kiemelte, hogy az „őszintétlen” orgánumokon kívül rengeteg olyan riporter is akad, akinek tiszteli a munkáját és akikre az amerikaiak büszkék lehetnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.19.