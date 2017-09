Trump kirúgott bizalmasa épp forradalmat szervez a Republikánus Pártban

Steve Bannon, az úgynevezett alt-right központi figurája, a Breitbart News hírportál vezetője alig több mint egy hónapja még a washingtoni Fehér Házban ült mint Donald Trump elnök stratégiai főtanácsadója. Az elnök azonban menesztette, és hétfőn már – a Politico tudósítása szerint – egy alabamai pajtában szónokolt egy előválasztási gyűlésen –közvetlenül Nigel Farage egykori UKIP-elnök után –, és épp Trump jelöltje ellen tüzelte a hallgatóságot, nyíltan támogatva a riválist.

A déli államban azért kell időközi választást, illetve előtte előválasztást tartani, mert Jeff Sessions igazságügyi miniszteri kinevezése miatt tavaly megüresedett az egyik szenátusi szék. A posztot ideiglenesen – a kormányzó döntése alapján – a Donald Trump által is nyíltan támogatott Luther Strange korábbi állami főügyész tölti be. Decemberben viszont időközi választást kell tartani, és most kedden dől el, ki lesz a republikánus jelölt. Az első forduló augusztus 16-án volt, és Trump embere – az elnök nyílt támogatása ellenére – alulmaradt az evangéliumi keresztények körében népszerű Roy Moore-ral, az állam legfelső bíróságának tagjával szemben.

A Fox News közvetítésének hála megnézheti az egész kampányeseményt:

Mivel Moore kényelmesen vezet a felmérésekben, az előválasztási harc eldurvult, és Strange támogatói személyeskedő, negatív kampányba kezdtek. Ezek ellen kelt ki éles hangon hétfőn Bannon, aki szerint a republikánus elit – mindenekelőtt Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakcióvezetője – úgy tekint az alabamai szavazókra, mint „egy rakás baromra”. De az igazság pillanata már közel van – mondta Bannon –, az előválasztás pedig lehetőség az egyszerű embereknek, hogy megmutassák, mit is gondolnak a korrupt és inkompetens politikusokról.

Bannon nem támadta az elnököt, annak ellenére, hogy ő rúgta ki a Fehér Házból. Arról beszélt, hogy Moore lehetne az, aki a legtöbbet tehetne Trump programjának támogatásáért. „Nem azért jöttünk, hogy szembeszálljunk Donald Trumppal, hanem azért, hogy dicsérjük és és tiszteljük őt” – mondta Bannon. Érvelése szerint Moore győzelmével megnyílnának a zsilipek, és országszerte esélyük lenne a regnáló republikánus tisztviselők kihívóinak az előválasztásokon. A hallgatóság soraiban ott volt Chris McDaniel, a republikánusok jobbszárnya, a Tea Party ismert alakja, aki várhatóan kihívja Mississippi államban a hivatalban lévő szenátort, Roger Wickert.