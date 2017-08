Trump leállítaná a kormányt is, ha a mexikói fal útjába állnak a képviselők

Megdöbbentően keményen fogalmazott Donald Trump az arizónai Phoenixben tartott szerdai beszédében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A „Tegyük naggyá újra Amerikát” című kampányban az amerikai elnök teljes mellszélességgel kiállt a Mexikót és az Egyesült Államokat elválasztó, általa létfontosságúnak tartott fal építése mellett, és nem is túl leplezetten megfenyegette a demokrata képviselőket: ha akadályozzák a fal felhúzását, azzal egész Amerikát sodorják veszélybe, ezt pedig ő maga nem engedheti meg – ha kell, bezárja a kormányt is.

A hatalmas védelmi rendszer létrehozásához a kabinetnek jóvá kell hagyatnia a kongresszussal az ezzel járó csillagászati összegű számlát, a republikánusok azonban ezt saját erőből nem oldhatják meg – szükségük lenne a demokrata képviselők támogatására, akik jó eséllyel nem támogatják majd a tervet.

„Higgyétek el, a fal akkor is megépül, ha ehhez le kell állítanunk a kormányzat működését. A választók ugyanis a bevándorlás ellenőrzésére szavaztak” – idézi Trump szavait a BBC.

Az elnöki fenyegetés akkor válhat valósággá, ha a demokraták és republikánusok október elsejéig nem fogadnák el a falépítés költségvetését. Utóbbi esetben a kongresszus nem fogadná el a kabinet költségvetését, a nem alapvető kormányzati szolgáltatások pedig leállnának.

Donald Trump beszédében a sajtóorgánumokat is támadta, amik szerinte a charlottesville-i erőszak kapcsán teret adtak a szélsőjobboldali radikálisoknak – igaz, az elnököt demokraták és republikánusok részéről is sok kritika érte, amikor az erőszak miatt mindkét oldalt, a szélsőjobboldali tüntetőket és az antifasiszta felvonulókat is felelőssé tette.