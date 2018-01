Trump: Nagyon sok problémám van az Európai Unióval

Donald Trump amerikai elnök szerint az Európai Unió „nem az, aminek lennie kellene”, és neki személy szerint is nagyon sok problémája van az EU-val – írja az MTI.

A tudósítás szerint Trump, aki a múlt heti davosi világgazdasági fórumon nyilatkozott az ITV brit kereskedelmi tévétársaságnak, a vasárnap késő éjjel műsorra tűzött interjúban kijelentette azt is, hogy „remek” kapcsolatokat ápol a muszlim közösségekkel, és ha ezt kívánják tőle, hajlandó bocsánatot kérni, amiért nemrégiben megosztotta egy szélsőségesen muszlimellenes brit szervezet több videóját. Az amerikai elnök közölte: azért tette közzé saját Twitter-oldalán a három videót, mivel mélységesen hisz a radikális iszlám terrorizmus elleni küzdelemben, márpedig a videók a radikális iszlám terrorizmus megnyilvánulásait ábrázolták.

Az interjút az ITV nemzetközileg is ismert riportere, Piers Morgan készítette, aki tíz éve megnyerte az akkoriban Trump által vezetett, Celebrity Apprentice című televíziós üzleti tehetségkutató vetélkedőt, és azóta is baráti kapcsolatokat ápol a nagyvállalkozóból lett amerikai elnökkel.

Trump az interjúban kijelentette: nem csodálkozik azon, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a többség a kilépésre voksolt, mivel a britek nem akarják, hogy „a világ minden tájáról” Nagy-Britanniába vándoroljanak „olyan emberek, akikről semmit nem tudnak”.

Az amerikai elnök kijelentette azt is, hogy Theresa May brit miniszterelnök helyében ő „másképp, még keményebben” tárgyalt volna az EU-val a kilépési feltételekről, és megmondta volna, hogy az Európai Unió „nem az, aminek lennie kellene”.

Trump közölte: neki is nagyon sok problémája van az EU-val, mivel az unió nagyon igazságtalanul bánik az Egyesült Államokkal a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban. „Nem tudjuk bejuttatni áruinkat” az EU piacára, az EU viszont illetékmentesen vagy nagyon alacsony illetékteherrel exportál az amerikai piacra – panaszolta az amerikai elnök.

Donald Trump szerint nem az EU az egyetlen, amely méltánytalan módon jár el az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben, sok országot meg tudna nevezni, amelyek ugyanígy viselkednek, de az Európai Unió „nagyon-nagyon igazságtalan”.

Trump alig burkoltan megtorló kereskedelmi lépéseket is kilátásba helyezett, mondván: a jelenlegi helyzet „nagyon is (az EU) kárára válhat”. Részletekbe mindazonáltal nem bocsátkozott.

Az Egyesült Államok messze az EU legnagyobb külső kereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelem értéke 2016-ban megközelítette a 700 milliárd dollárt.

A botrányosnak ítélt videómegosztás kapcsán Piers Morgan felvetésére, hogy a videók valóságtartalma nem igazolt, és a felvételeket eredetileg közzétevő Britain First nevű szervezet „rasszisták és fasiszták gyülekezete”, Trump kijelentette, hogy ezt „természetesen” nem tudta, sőt korábban semmit nem tudott és most sem tud semmit a csoportról. „Nálam kevésbé rasszista emberrel aligha találkozhat bárki” – tette hozzá.

Trump közölte: ha a Britain First szervezetről azt mondják neki, hogy „ezek rettenetes, rasszista emberek, akkor én hajlandó vagyok bocsánatot kérni, ha ezt kívánják tőlem”. Kijelentette ugyanakkor: komoly a támogatottsága a muszlim közösségek körében is, mivel „ők is tudják, hogy biztonságot nyújtok számukra”.

A Britain First videóinak újraközlése miatt Theresa May brit miniszterelnök annak idején személyesen is rosszallásának adott hangot, „helytelennek” nevezve, hogy Trump „egy hazugságokat terjesztő, feszültségeket szító, gyűlölködő” csoport videóit népszerűsíti. Az amerikai elnök azonban May megrovó nyilatkozatára indulatos Twitter-üzenetben válaszolt, felszólítva a brit kormányfőt, hogy „ne rám összpontosítsa figyelmét”, hanem „az Egyesült Királyságban zajló, romboló radikális iszlám terrorizmusra. Mi jól vagyunk”.

A világszerte rendre feltűnést keltő Twitter-üzeneteire vonatkozó kérdésre Trump az ITV-interjúban kijelentette: e kommunikációs eszköz nélkül nem tudná megvédeni magát a vele kapcsolatos „hamis híresztelésektől”, hacsak nem tartana negyedóránként sajtótájékoztatót. Elmondta, hogy Twitter-üzeneteit rendszerint maga írja, néha reggelente, még az ágyban.

A tervbe vett nagy-britanniai látogatása körüli indulatos brit belpolitikai vitákra utalva kijelentette: két meghívása is van, az egyik munkalátogatásra, a másik állami látogatásra szól, és mindkettőnek eleget kíván tenni.

Az állami látogatásra Nagy-Britanniába érkező külföldi államfők hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégei.

A londoni miniszterelnöki hivatal a múlt héten azonban csak annyit közölt, hogy folynak Trump idei nagy-britanniai „munkalátogatásának” előkészületei. Az állami látogatásról azonban – amelyen az amerikai elnököt teljes királyi pompával fogadnák Londonban – a tájékoztatón nem esett szó.

Arra a felvetésre, hogy brit ellenzéki politikusok, köztük Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője és Sadiq Khan, London munkáspárti polgármestere többször is tiltakoztak az ő tervezett nagy-britanniai látogatása ellen, Trump az interjúban úgy reagált, hogy „ez az ő problémájuk, engem ez nem érdekel”.