Trump személyesen döntött az orosz konzulátus bezárásáról

Donald Trump amerikai elnök személyesen döntött a San Franciscó-i orosz főkonzulátus, valamint két másik konzulátus egy-egy hivatalának bezáratásáról – közölte pénteken a RIA Novosztyi hírügynökség egy magas rangú amerikai tisztségviselőre hivatkozva, írja az MTI.

A meg nem nevezett amerikai illetékes szerint Trump elé több lehetséges lépést terjesztett be nemzetbiztonsági csapata.

„Az elnök nem tervezi, hogy a döntését megvitassa” – válaszolt a hírügynökség informátora arra a kérdésre, hogy kíván-e Trump a közeljövőben telefonon beszélni a kérdésről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Amint arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok felszólította Oroszországot, hogy zárja be San Franciscó-i főkonzulátusát, továbbá szüntesse be tevékenységét washingtoni és New York-i konzulátusának egy-egy hivatalában.

Eközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az MTI beszámolója szerint kijelentette: Oroszország nem keresi a viszályt az Egyesült Államokkal, és most is nyitott a konstruktív együttműködésre.

„Amint az elnök (Vlagyimir Putyin) nemegyszer kijelentette, mi nem keressük a viszályt az Egyesült Államokkal. Mindig barátsággal viszonyultunk az amerikai néphez, most is nyitottak vagyunk a konstruktív együttműködésre ott, ahol az megfelel az orosz érdekeknek” – mondta az orosz diplomáciai tárca vezetője Moszkvában.

„Őszintén akarjuk, hogy normalizálódjon a kétoldalú politikai légkör. De mint tudják, a tangóhoz ketten kellenek. Egyelőre szerintem amerikai partnereink időről időre egyéni breaktáncot mutatnak be” – fogalmazott a miniszter.