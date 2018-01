Trump szerint „szarfészek” országokból érkeznek a bevándorlók

Eldurvult a bevándorlásról szóló vita az amerikai Fehér Házban, ahol Donald Trump elnök egy megbeszélésen „pöcegödör” vagy „szarfészek” országoknak (angol eredetiben „shithole countries”) nevezte a Egyesült Államokba érkező haiti, salvadori és afrikai bevándorlók szülőhazáit.

Az elnököt két szenátor, a demokrata Richard Durbin és a republikánus Lindsey Graham tájékoztatta a bevándorlási törvény legújabb tervezetéről, amikor az amerikai sajtó forrásai szerint Trump kifakadt: „Miért mindenki a szarfészek országokból jön hozzánk?”, majd azt sugalmazta, hogy inkább olyan országokból kellene embereket befogadni, mint Norvégia, amelynek kormányfőjét szerdán fogadta a Fehér Házban.

A szövegkörnyezetből egyértelmű volt, hogy Trump kikre célzott: a törvényhozókkal ugyanis éppen a természeti katasztrófák elől Haitiból és Salvadorból érkezőknek átmenetileg megadott tartózkodási engedély visszavonásáról tanácskozott. A kormányzat ezen a héten jelentette be, hogy az átmeneti időre befogadott bevándorlóknak 2019 őszéig el kell hagyniuk az Egyesült Államokat, vagy rendezniük kell a helyzetüket. A haitiakat Trump külön meg is nevezte: „Miért is kellene nekünk még több haiti? El kell őket távolítani!”

A Fehér Ház nem cáfolta az elhangzottakat, de közleményében Raj Shah szóvivő hangsúlyozta: „bizonyos washingtoni politikusok úgy döntöttek, hogy külföldi országokért harcolnak, de Trump elnök mindig az amerikai népért küzd majd”. A szóvivő szerint „sok más országhoz hasonlóan, ahol érdemek alapján fogadnak be bevándorlókat, Trump elnök szintén olyan tartós megoldásokért küzd, amelyek úgy erősítik országunkat, hogy azoknak adnak lehetőséget, akik gazdagíthatják társadalmunkat, erősíthetik gazdaságunkat, és beilleszkednek a mi nagyszerű nemzetünkbe”.

A The Washington Post című amerikai lap tudósítása szerint a tanácskozáson jelen lévő demokrata párti és republikánus törvényhozókat egyaránt megdöbbentették az elnök szavai. A demokrata Luis Gutiérrez képviselő úgy nyilatkozott, hogy az elnöki megjegyzések „megrendítik majd a bevándorlási politikáról folytatott tárgyalások iránti bizalmat”. Lindsey Graham szenátor, aki szintén jelen volt a megbeszélésen, nem kívánta kommentálni az elnök által mondottakat, míg Utah állam republikánus képviselőnője, Mia Love, akinek családja Haitiból érkezett az Egyesült Államokba, Twitter-bejegyzésében „udvariatlannak, megosztónak és elitistának” minősítette Trump szavait.

A csütörtök délutáni megbeszélésen egyébként a törvényhozók azt javasolták, hogy vissza kellene állítani a természeti katasztrófák, járványok vagy háborúk sújtotta országokból érkezőknek nyújtott átmenetileg védett státuszt, és „cserébe” felajánlották, hogy megszavaznak másfél milliárd dollárt az amerikai–mexikói határra tervezett fal megépítésére.