Trump szerint valószínűtlen, hogy őt is kihallgatnák az orosz botrányban

Donald Trump amerikai elnök „valószínűtlennek” tartja, hogy meghallgatná őt Robert Mueller különleges ügyész, aki a Trump-kampány és Oroszország közti kapcsolatokat vizsgálja. Trump egy riporter kérdésére válaszolva, helyi idő szerint szerdán azt mondta: egyáltalán nem volt összefonódás, ilyet senki nem talált semmilyen szinten, ezért valószínűtlen az ő meghallgatása.

Trump arról is beszélt, hogy az egész orosz befolyásolás ügye egy demokrata hoax, vagyis átverés vagy kacsa. Viszont már 11 hónapja, mióta ő hivatalban van, folyik a vizsgálat, ami árt a kormánynak. Annyi azért kiderült az elmúlt hónapokban, hogy a Trump-kampány fontos szereplői, köztük az elnök fia, ifjabb Donald Trump és Michael Flynn korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó találkoztak orosz tisztségviselőkkel és a Kremlhez közel álló személyekkel.

Az elnök közben azt kezdeményezi, hogy módosítsák a rágalmazásról szóló törvényeket, mert szerinte jelenlegi formájukban „szégyenletesek és gyalázatosak”. Ennek előzménye, hogy Michael Wolff Fire and Fury: Inside the Trump White House címen könyvet adott ki az elnökről, amiben azt ecseteli, hogy Trumpot még a legtöbb munkatársa is alkalmatlannak tartja tisztségére. Trump és bizalmasai szerint a könyv szemenszedett hazugságok halmaza.

Trump azt szeretné, hogy a valótlan dolgokat állító emberek a jövőben „nem vigyoroghatnának úgy, mintha dőlne a pénz a bankszámlájukra”, és megkönnyítené a rágalmazási perek megindítását. Ez viszont nehéz lesz, mert az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítése szigorú keretek közé szorítja. Emiatt a kongresszus nem alkothat olyan törvényt, amely korlátozza a szólás és a sajtó szabadságát.