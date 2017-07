Trump veje cáfolja az orosz kapcsolatot

„Nem szövetkeztem és nem is ismerek senkit, aki összeesküdött volna bármilyen külföldi kormánnyal a kampányban” – jelentette ki egy írásbeli nyilatkozatban hétfőn Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje (Ivanka Trump férje) és főtanácsadója. A közlemény időzítése nem véletlen, hiszen Kushner két napon keresztül lesz kénytelen – zárt ajtók mögött – válaszolni a szenátus és képviselőház bizottságainak, amelyek a tavalyi választások állítólagos orosz befolyásolását vizsgálják.

Kushner a közleményben állítja, hogy nem tartott fenn helytelen kapcsolatot orosz személyekkel, és nem kapott pénzt sem orosz forrásból. A törvényhozókat valószínűleg leginkább az a tavaly júniusi találkozó érdekli majd, amely a New York-i Trump Towerben volt, és amelyen Kushneren kívül részt vett az elnök fia, ifjabb Donald Trump, akkori kampányfőnöke, Paul J. Manafort, illetve egy Kreml-közeli ügyvéd, Natalia Veszelnyickaja. Miután a The New York Times megszellőztette a találkozó részleteit, maga ifjabb Donald Trump hozott nyilvánosságra e-maileket, amelyek szerint Veszelnyickaja információkat ígért Hillary Clinton demokrata elnökjelöltről.

Ifjabb Trump utólag elvesztegetett időnek minősítette a találkozót, és pont ezt a kifejezést használta most Jared Kushner is. Azt állítja, körülbelül tíz perc után e-mailt írt az asszisztensének, hogy az hívja fel a mobilján, és ki tudja magát menteni a találkozóról. Kushner szerint ugyanakkor a találkozón, legalábbis amíg ő ott volt, nem volt szó a kampányról, és ő nem is tudott semmiféle dokumentumokról.

Az Egyesült Államokban hónapok óta az a legfontosabb politikai téma, hogy beavatkoztak-e az oroszok az elnökválasztásba, illetve tudott-e erről a jelenlegi elnök. Azt, hogy orosz hekkerek törték fel és szivárogtatták ki a demokraták e-mailjeit, szinte mindenki készpénznek veszi. A következő kérdés, hogy volt-e direkt kapcsolat a Trump kampány és az oroszok közt.

Az biztos, hogy Trump vezető tanácsadói több mint egy tucatszor beszéltek vagy váltottak levelet orosz tisztségviselőkkel, vagy olyan orosz személyekkel, akik valamilyen módon a Kremlhez köthetők. Egyikük Michael Flynn volt, akit a győzelem után Trump nemzetbiztonsági főtanácsadónak nevezett ki, de már februárban le kellett mondania, amiért titkolta az oroszokkal folytatott kommunikációját. Azóta az is kiderült róla, hogy Törökország fizetett lobbistája volt, és erről Trump stábja is tudott.