Trumpék bekeményítenek: kevesebb pénzt adnak az ENSZ-nek

Nem kevesebb, mint 285 millió dollárral csökkentheti Washington az Egyesült Államok hozzájárulását az ENSZ működéséhez – írja több híroldal is az ország képviseletének közleményére hivatkozva. Szakértők szerint ez is része annak a folyamatnak, amely során a Donald Trump-kabinet megpróbálja a nemzetközi szervezet döntéseit a maga szája íze szerint alakítani. Az ENSZ menedzsmentje amerikai részről ráadásul még további csökkentésekre is számíthat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az ENSZ Közgyűlése 128-9-es szavazati aránnyal, vagyis elsöprő többséggel éppen a napokban ítélte el, hogy Donald Trump Izrael fővárosaként ismerte el Jeruzsálemet, vagyis a pénzügyi támogatások csökkentésének bejelentése nem tűnik véletlenszerűen időzítettnek. Nikki Haley az amerikai ENSZ-nagykövet ugyanakkor a szervezet nem hatékony működését és túlköltekezéseit emelte ki.

Az ENSZ alapokmányának rendelkezése szerint az Egyesült Államok felelős a szervezet éves kiadásainak 22 százalékáért, ez a 2017-2018-as időszakban 1,2 milliárd dollárt tett ki, de az amerikaiak biztosítják a békefenntartó missziók költségeinek 28,5 százalékát is, ami ugyanebben az időszakban 6,8 milliárd dolláros költséget jelent.