Trumpot is támadja könyvében Sean Penn

Áprilisban jelenik meg Sean Penn első regénye, a Bob Honey who just do stuff (magyarul nagyjából: Bob Honey, aki csak úgy csinál dolgokat), amely csak részben számít újdonságnak. A színész ugyanis 2016-ban Pappy Pariah álnéven már készített egy hangoskönyvet, s most ezt bővítette tovább regénnyé. A történet Bob Honey szennyvízügyi szakemberről szól, aki mellékesen pirotechnikai eszközökkel is üzletel (diktátoroknak árulja ezeket), ráadásul egy titkos amerikai kormányügynökség hivatalos bérgyilkosaként is tevékenykedik. Amikor egy újságíró a nyomába ered, Honey úgy dönt, megpróbál megszabadulni kormányzati megbízóitól. Penn a könyvben burkoltan aktuális kérdésekkel is foglalkozik. A főhős például levelet ír az Egyesült Államok elnökének, bizonyos Mr. Landlordnak (magyarul: Főbérlő úr), akiben nem nehéz felismerni Donald Trumpot. A levélben Honey például olyan dolgokra tér ki, hogy a dühös és elkeseredett emberek, illetve oroszok választották meg Landlordot elnöknek, akinek a közhiedelem szerint igen apró a férfiassága. Szerepel a kötetben egy vers is, amelyben Honey kifejti a Me too mozgalommal kapcsolatos nézeteit, illetve a szélsőjobboldaliak is megkapják a magukét. (MN)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.21.