Tucatnyi orosz zsoldost ölhettek meg az amerikaiak Szíriában

Több tucat orosz zsoldos – köztük legalább négy bizonyítottan orosz állampolgár – veszíthette életét egy elvetélt támadási kísérletben, amelynek célpontja egy amerikai–kurd támaszpont volt Szíria olajban gazdag Deir ez-Zór kormányzóságában – írja szíriai és orosz forrásokra hivatkozva a The New York Times című, amerikai lap.

Orosz források szerint több mint 200, Moszkva által felfogadott harcos esett el a támadásban. Amerikai tisztségviselők 100 körülire becsülték a halálos áldozatok, 200–300 közöttire a sebesültek számát. Egy szíriai katonatiszt úgy tudja, hogy mintegy 100 szíriai katonai vesztette életét a harcokban február 7-én és 8-án.

Az Oroszország támogatását élvező szíriai kormányerők eddig ismeretlen okokból támadtak rá a koalíciós támaszpontra at-Tabíja közelében. Az áldozatok többsége amerikai légicsapásban vesztette életét, amelyet a kurd erők kértek.

Szakértők és elemzők attól tartanak, hogy a kényes és szövevényes szíriai helyzetben egy hasonló támadás közvetlen konfliktusba sodorhatja az Egyesült Államokat és Oroszországot. A szíriai konfliktusban a felkelőket és a kurdokat támogató Egyesült Államokon, illetve a damaszkuszi rezsim oldalán harcoló Oroszországon kívül több regionális hatalmi tényező, köztük Irán, Törökország és Izrael vesz részt.

Az offenzíva február 7-én kezdődött a damaszkuszi rezsim oldalán harcoló csapatok tüzérségi támadásával és felvonulásával. Tüzérségi fegyverekkel, harckocsikkal, rakéta- és aknavetőkkel támadták az at-Tabíja közelében található bázist.

Jeffrey Harrigian, az amerikai légierő egyik parancsnoka szerint az Egyesült Államok heves ellentámadást indított a levegőből. Több mint három órán keresztül F–15E harci repülők, B–52-es stratégiai bombázók, AC–130-as nehézfegyverzetű repülőgépek, Apache támadó helikopterek és Reaper drónok lőtték a gyalogosokat. „Miután az ellenséges erők nyugatnak fordultak, beszüntettük a tüzet” – tette hozzá Harrigian.

Egy amerikai katonai szóvivő a The New York Timesnak azt mondta: az események egyik szakaszában sem volt szikrányi esélye sem a közvetlen konfliktus kirobbanásának. „A koalíciós erők tisztségviselői folyamatos kommunikációs kapcsolatban álltak az orosz féllel a kudarcba fulladt, indokolatlan támadás előtt, alatt és után” – szögezte le Ryan S. Dillon, aki szerint orosz tisztségviselők biztosították az amerikaiakat, hogy nem támadják meg a közelben állomásozó koalíciós erőket.

A Kreml szóvivője szerdán arra a kérte az újságírókat, hogy „ne essenek eltorzított információk rabjaivá”. Dmitrij Peszkov valótlannak nevezte azt a sajtóban megjelent feltételezést, amely szerint Putyin elnök a szíriai helyzet miatt mondta le vidéki útjainak egy részét. Peszkov nem zárta ki, hogy Szíriában lehetnek orosz állampolgárok, viszont szerinte ők nem állnak kapcsolatban a fegyveres erőkkel.

Egy nappal korábban az elnöki hivatal szóvivője, aki nem kívánta kommentálni az orosz zsoldosok haláláról szóló értesüléseket, arról beszélt hogy ezeket az információkat ellenőrizni kell. Azt mondta, hogy az incidens nem került szóba Putyin és Trump hétfői telefonbeszélgetése során.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség jelentése szerint az orosz külügyminisztérium szerdán klasszikus félretájékoztatásnak nevezte a hírt. Moszkva az ukrajnai konfliktusban is hasonlóan nyilatkozott, majd később elismerte, hogy orosz katonák állomásoztak a térségben.

A The New York Times úgy tudja, hogy zsoldosok százai, ha nem ezrei harcolhatnak orosz megbízással Szíriában. A fizetett harcosok alkalmazásával a háború hivatalos költségei nem olyan kiugróan magasak, valamint az áldozatok száma is alacsonyabbnak tűnik. Míg az orosz katonáknak kijáró díszes temetések miatt nehéz eltitkolni, ha a hadsereg egyik tagja életét vesztette, addig a zsoldosok tevékenységét szinte teljes homály borítja.

Alekszandr Ionov orosz üzletember korábban maga is a damaszkuszi rezsim oldalán harcolt, most pedig biztonsági szolgálatokat nyújt Szíriában. Ionov több biztonsági céggel tárgyalt a történtek után, és legalább 200-ra becsüli az orosz halálos áldozatok számát. Az üzletember felszólította a moszkvai kormányt, hogy mondja el az igazságot a támadással kapcsolatban.

„Senki sem akar világháborút kirobbantani egy önkéntes vagy egy zsoldos miatt, akit nem az állam küldött, és az amerikaiak megölték” – hangsúlyozta ezzel szemben Vitalij Naumkin, a moszkvai kormány szíriai ügyekben illetékes tanácsadója.