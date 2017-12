Tudják, mit kapott az amerikai pénzügyminiszter karácsonyra? – Lócitromot!

Gyanús csomag miatt szálltak ki a Los Angeles-i bombaszakértők az amerikai pénzügyminiszter Steven Mnuchin Bel-Air-i házához szombat este. A miniszternek címzett pakkot a szomszéd fedezte fel – írja az NBC.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az incidens idején Mnunich is otthonában tartózkodott, tudott a gyanús csomag vizsgálatáról, de közvetlen veszélyben nem volt. Ez nem is csoda, hiszen miután a bombaszakértők felnyitották a csomagot, a tűzszerészeket meglepő látvány fogadta: egy jó nagy adag lócitrom lapult a dobozban. Ráadásul egy karácsonyi üdvözlőlapot is mellékelt a feladó, melyben megemlíti Donald Trump amerikai elnököt és természetesen Mnunichet is.

Az ügyben nyomozás indult, a környéket egy időre le is kellett zárni.