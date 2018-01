Tudose szavai feltüzelhetik a nacionalista románokat

Nem egyhamar felejtik el az erdélyi magyarok Mihai Tudose akasztásos kijelentését, még akkor sem, ha Románia miniszterelnöke óriási felháborodást és visszhangot kiváltó nyilatkozata után öt nappal, hétfőn lemondott tisztségéről. – Ennek az embernek eleve nem volt keresnivalója ezen a magas poszton. Hát csak rá kell nézni, és nyilvánvaló, hogy legfeljebb cipőgyári igazgatónak való – méltatlankodik egy kolozsvári magyar nő, amikor a pártja által lemondatott kormányfő szavairól, az elmúlt napok belpolitikai fejleményeiről kérdezem. Adóhatósági ügyintézésre várunk, és mivel hosszú a sor, van idő átbeszélni az aktuális témákat. A középkorú asszony azt mondja, nem tart attól, hogy súlyos retorzió érné a romániai magyarokat például az autonómia követeléséért, szerinte azonban az exkormányfő kirohanása alkalmas arra, hogy feltüzelje a „vadnacionalista” románokat. De miközben Tudosét Bukarestben is, Kolozsváron is feljelentették etnikai közösség megsemmisítésével fenyegetés miatt, addig a román államfő már jóvá is hagyta az új kormányfő kinevezését. A hivatalát most elfoglaló Viorica Dancila – aki az elsők között ítélte el a székelyakasztós kijelentést – Románia első női miniszterelnöke lesz.

A kincses városban vadnacionalistákból akadnak szép számmal, mégpedig a magyarfalóként elhíresült Gheorghe Funar volt polgármester „szellemi örököseiként”. Bár szerencsére nem sűrűn, de előfordul, hogy az ilyenek nem képesek türtőztetni magukat, és a tömegközlekedési eszközökön rászólnak az anyanyelvükön társalgó magyarokra, hogy beszéljenek az állam nyelvén. Sőt ritkán tettlegességbe is torkollik a sovinizmus; tavaly novemberben egy fiatal magyar színészt és barátait bántalmazták egy kolozsvári italboltban nemzetiségük miatt.

Tudose nyilatkozata – amely úgy hangzott, úgy viszonyul a magyar autonómiatörekvésekhez, mint a székely/magyarzászló-állítási kísérlethez: ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is – egyértelműen ama fenyegetőzések sorába illik, mint amikor Traian Basescu volt román államfő 2016-ban meglebegtette: a román hadsereg a magyar provokációkra válaszul 1919-hez hasonlóan ismét „meglátogathatja” Budapestet. – Milyen partnerekre számíthat, milyen megbeszéléseket remél még Európában ezek után Románia miniszterelnöke? – tette fel a kérdést még a botrány kellős közepén Cristian Tudor Popescu neves bukaresti publicista. Illyés Gergely székelyudvarhelyi politológus úgy véli, amellett, hogy rendkívül durva és elfogadhatatlan, Tudose nyilatkozata rossz színben tüntette fel a román politikát és a gyakran hangoztatott példás kisebbségvédelmi rendszert is. – Védhetetlen is volt, nagy találékonyságra vall, hogy egyáltalán megpróbálta a román külügy a kármentést. Én azt tartom nagyon súlyosnak, hogy a kijelentést sem bocsánatkérés, sem más megszólalás nem követte más politikai szereplők részéről. Az államfő hallgatott, a pártelnökök hallgattak, vagy csupán az autonómia és a tárgyalás elutasítására korlátozódott a nyilatkozatuk – mondta lapunknak a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Illyés közölte, mivel nem jogász, nem tudja megítélni Tudose kijelentésének lehetséges jogi következményeit, de egy ilyen megszólalás szerinte mindenképpen alkalmas a gyűlöletkeltésre, ezért az állami intézményeknek hivatalból vizsgálniuk kellene. – És ezen egyáltalán nem változtat, hogy Tudose időközben lemondott – tette hozzá a politikai elemző.

A Székely Nemzeti Tanács szervezésében tegnap tüntetést rendeztek a háromszéki Sepsiszentgyörgyön a román exkormányfő „székely népet és székely zászlót gyalázó” kijelentése ellen. Tudose ugyanakkor várhatóan nem ússza meg a magyarok haragjával. Az Erdélyi Magyar Néppárt a kolozsvári ügyészségen, egy bukaresti román ügyvéd, egyetemi tanár pedig a főügyészségen tett büntetőfeljelentést a volt miniszterelnök ellen annak „náci típusú, egy etnikai közösség tagjait fizikai megsemmisítéssel fenyegető” retorikája miatt. Ugyanakkor az akasztásos kijelentés kapcsán – egy székelyudvarhelyi jogvédő egyesület panasza nyomán – a romániai diszkriminációellenes tanácsnak is állást kell foglalnia. Kiderült egyébként, hogy miközben a bukaresti politikai osztály egy-két kivételtől eltekintve szó nélkül hagyta a „székelyakasztós” kijelentést, a román szociáldemokraták (PSD) által a kormányfői tisztségre jelölt Viorica Dancila európai parlamenti képviselő még a múlt héten elhatárolódott attól. A Liviu Dragnea PSD-elnök bizalmi emberének számító, 54 éves, mérnöki végzettségű politikus – aki Románia első női miniszterelnöke lesz, miután a jobbközép Klaus Johannis államfő tegnap jóváhagyta a kinevezését – az alapvető európai értékekkel összeegyeztethetetlennek nevezte, hogy Tudose akasztást emlegetett. Dancila mindazonáltal egyértelművé tette, az egységes román nemzetállam alkotmányos elve szerinte sem képezheti alku tárgyát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.18.