Túl sok szexuális zaklatást akartak bejelenteni Franciaországban

A párizsi központú országos szervezet, az AVFT, amely olyan nőknek nyújt segítséget, akiket a munkahelyükön erőszak ér, arról számolt be, hogy a 2015-ös állapothoz képest mostanra megduplázódtak a segélyhívások. A sok panasznak már nem tudnak megfelelni, ezért egy időre szüneteltetik a vonalat, hogy foglalkozni tudjanak a már beérkezett hívásokkal. Csütörtök óta erről tájékoztatja a segélyvonal hívóit egy hangautomata.

A szervezet 1985 óta nyújt jogi segítséget az áldozatoknak. A hollywoodi Weinstein-botrány nyomán a szexuális zaklatás ellen és az áldozatok védelmében létrejött Me too-mozgalom rövid idő alatt Európát is elérte, és Franciaországban is érezteti a hatását.

Az AVFT közleménye szerint jelentősen megnőtt a bejelentések száma. 2017-ben több mint kétszázhúsz személy fordult segítségért hozzájuk, és az öttagú stáb már nem képes kezelni a panaszokat.

A szervezet kormányzati támogatást sürgetett, emlékeztetve arra, hogy tizenhárom éve nem nőttek az állami forrásaik.

Az AVFT azt ígérte, hogy amilyen gyorsan lehet, újraindítja a segélyvonalat, azt azonban nem tudta megjósolni, hogy pontosan mennyi ideig szünetel a szolgáltatás.

Novemberben Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a szexizmus és a nők elleni szexuális erőszak felszámolására közösségi és iskolai oktatóprogramokat indítanak, egyúttal javítják az áldozatok rendőrségi támogatását. Az elnök javaslatot tett arra, hogy büntetendő legyen az utcai zaklatás is.