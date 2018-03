Tusk: Megrekedhetnek a brexittárgyalások az ír határ miatt

Az Európai Tanács elnöke az MTI összefoglalója szerint közölte: Brüsszelnek tiszteletben kell tartania London döntését – nevezetesen hogy a múlt héten elutasította a leendő uniós–északír határról szóló javaslatát –, ám elvárja azt is, hogy az Egyesült Királyság különleges és megvalósítható javaslattal szolgáljon a helyzet megoldására.

„Amíg az Egyesült Királyság nem áll elő ilyen javaslattal, nagyon nehéz elképzelni, hogy lényegi haladás lesz a kilépésről folyó tárgyalásokon” – mondta Tusk újságíróknak.

Theresa May brit miniszterelnök múlt hét csütörtökön elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság jogi tervezetét a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről, mivel az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés elkerülésére vonatkozó javaslat London megítélése szerint aláásná az Egyesült Királyság integritását. May, aki a Downing Streeten fogadta Donald Tuskot, szóvivőjének tájékoztatása szerint közölte az uniós állam- és kormányfők alkotta testület vezetőjével azt is, hogy ő és Leo Varadkar ír miniszterelnök egyaránt az Egyesült Királyság és az EU közötti általános új kapcsolatrendszer kialakításának részeként kíván megoldást találni a határellenőrzés kérdésére.

A tervezetben az szerepel, hogy az Ír-szigeten – ha egyéb megállapodás nem születik – „közös szabályozási térséget” kellene kialakítani annak érdekében, hogy Észak-Írország és Írország között a brit uniós tagság megszűnése után is biztosítani lehessen a határellenőrzés nélküli forgalmat. Londoni értelmezés szerint ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy Észak-Írországra érvényben maradna az EU egységes belső piacának szabályrendszere, jóllehet a brit kormány a tagság megszűnésével egy időben ki akar lépni az unió egységes piacáról is.

Elemzők szerint a javaslat fokozhatja a feszültséget a felek között, Michel Barnier brexitügyi bizottsági főtárgyaló azonban úgy vélekedett, hogy ez a megoldás nem keltene zavart az Egyesült Királyság „alkotmányos vagy intézményi rendjében”.

London és Brüsszel decemberben megállapodott abban, hogy nem lesznek vámállomások az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és az Európai Unióban maradó Írország határán, ám abban nem sikerült egyetértésre jutniuk, hogy miként lehetne ellenőrizni a határon keresztüli forgalmat. Az EU javaslata szerint Észak-Írország a vámunión belül maradna.