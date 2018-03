Úgy felhúzta Lázár, hogy elmegy szavazni a bécsi magyar

Nem csitulnak az indulatok Lázár János Bécset ostorozó videója kapcsán. A hétvégén például a magyar kormánypárti média ujjongott azon, hogy az osztrák jobbközép regionális Kleine Zeitung című lap online szavazásán értettek egyet „a bécsiek” a kancelláriaminiszterrel. A nem reprezentatív felmérésen valójában nem csak a főváros lakói, de bárki szavazhatott, és már a kérdésnél is erősen lejtett a pálya, hiszen felemlegettek benne egy késes támadást, amit nemrégiben követett el egy afgán férfi. Ettől függetlenül az eredmény beszédes: 69 százalék véli úgy, hogy ma már nem lehet gondtalanul sétálni egyet a városban, 19 százalék arra szavazott, hogy Bécs még mindig Európa egyik legbiztonságosabb és legélhetőbb városa, 12 százalék pedig nem ítélkezett, mert nem ott él.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Már 13 éve él Bécsben, de nem érzékel különösebb változást Csekő Balázs újságíró sem. – Összeszámoltam, húsz olyan állítása volt Lázár Jánosnak, ami nem igaz. Köztük például, hogy Bécs szóban forgó kerületében húsz éve egyetlen bevándorló sem volt – vágott bele. Szerinte a városban mindig is éltek bevándorlók; ami új, az legfeljebb az, hogy most többen érkeznek a Közel-Keletről. Arra is emlékeztetett, hogy nem csupán a nemzetközi felmérések bizonyítják, hogy az osztrák főváros az egész világon az egyik legélhetőbb és legbiztonságosabb város, de a helyi statisztikák is ezt támasztják alá, hiszen a belügyminisztérium adatai alapján Bécsben tavaly 7,5 százalékkal csökkent a bűnözés. Csekő Balázs még egy érdekes jelenségre felhívta a figyelmünket: az Orbán-kormány 2010-es magalakulása óta közel megháromszorozódott – 8171-ről 21 ezer fölé emelkedett – a Bécsben élő magyarok száma. Hogy akkor minek köszönhető az osztrák portál szavazási eredménye? Az újságíró szerint az effajta internetes közvélemény-kutatásokat mindig kétkedéssel kell fogadni, de az is hozzájárulhatott, hogy manipulatív volt a kérdés; hogy az emberek valós és szubjektív biztonságérzete különbözik; és hogy a szennylapok szeretnek az efféle témákra koncentrálni. Elmondása szerint egyébként osztrák ismerősei is vegyesen fogadták Lázár János videóját, volt, aki úgy véli, van igazság abban, amit mondott.

Nagyon nem ért egyet Lázár Jánossal Szikszay Emese, aki több mint öt éve él már az osztrák fővárosban, ráadásul alig néhány száz méterre attól a helytől, ahol a kancelláriaminiszter a felvételt készítette. Ám a fiatal nő elmondása szerint a környék korántsem olyan rettenetes, mint amilyennek a videón beállítják. – Közbiztonsági probléma nincs. Velem még soha semmi nem történt, éjszaka még hajléktalannal sem találkozni az utcán – mesélt tapasztalatairól. Neki egyébként a muszlimokkal sem akadt még gondja, sőt. – Egy pénteki napon rosszul lettem az utcán, és a muszlimok éppen valami vallási csoportosulást tartottak. Rögtön segítettek, kihívták a mentőket, és meg is várták velem. Nem mentek el mellettem – tette hozzá. Azt ugyan ő is elismerte, hogy a szóban forgó kerületben kevesebb az osztrák, mint egy-egy „elitebb” negyedben, de szerinte ez az olcsóbb lakásoknak is köszönhető. – Talán kicsit más az utcakép, sok a kebabos, a török bolt, de egyébként olyan, mint a város többi része – véli. – Szavazni viszont biztosan elmegyek, mert zavar, hogy egy párt azzal próbál politikai bázist építeni, hogy csúsztatásokkal és hazugságokkal tereli el az emberek figyelmét azokról a dolgokról, amelyek lényegesek – zárta szavait.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.12.