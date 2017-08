Úgy tűnik, Merkel nevet a végén

Nem veszít népszerűségéből Angela Merkel pártja, sőt az Emnid szombaton publikált felmérése szerint a CDU és a CSU 1 százalékponttal még növelni is tudta támogatottságát az előző héthez képest. Mindez azt jelenti, hogy öt héttel a választások előtt a Kereszténydemokrata Unió és partnerpártja a szavazatok 39 százalékát gyűjtené be, miközben a szociáldemokrata SPD csak a voksok 24 százalékára számíthatna. Ennél nagyobb különbséget a két politikai erő között utoljára 2015 októberében mért az Edmin, amely szerint idén februárban egy rövid időre még át is vették a vezetést a szociáldemokraták.

A közvélemény-kutatók eredményei egyébként nem szórnak jelentősen: a CDU/CSU-kettőst a többség 39-40 százalékra méri, míg az SPD esetében 22 és 25 százalék között mozognak a számok. A két nagy mögött viszont elég komoly torlódás van: a legtöbb felmérés alapján egyaránt 7 és 9 százalék közötti eredményre számíthat a szélsőbaloldali Linke, a liberális FDP, a szélsőjobboldali AfD és a Zöldek is.