Új rakétát tesztelt Észak-Korea, ami már Chicagót is elérné

Az észak-koreai állami televízió bemutatta azt a felvételt, amelyen az egy nappal korábban felbocsátott, Hvaszon–14-es típusú interkontinentális rakétája látható – közölte szombaton az NHK japán tévé.

A sötétedéskor készült képeken az látható, ahogy a rakétát a kísérlet helyszínére szállítják, akárcsak a rakéta felbocsátása, amelyet több szögből is megmutattak. A felvétel hossza 45 másodperc – a KCNA állami hírügynökség jelentése szerint a nukleáris töltet hordozására is alkalmas rakéta 47 percig repült, ezalatt 998 kilométert tett meg, és pályája csúcspontján elérte a 3724 kilométeres magasságot.

A japán védelmi minisztérium adatai szerint a rakéta a Japán-tengerbe zuhant, az ország gazdasági övezetében, 150 kilométerre nyugatra Okusziri szigetétől. A tájékoztatás szerint a július 4-én felbocsátott észak-koreai rakétához képest a mostani ezer kilométerrel magasabbra jutott, a levegőben tartózkodása pedig öt perccel meghosszabbodott, írja az MTI.

Az orosz védelmi minisztérium adatai szerint ugyanakkor a rakéta 681 kilométeres magasságba jutott el és 732 kilométeres távolságot tett meg, majd a Japán-tenger középső részén csapódott a vízbe. Ezek a jellemzők egy közepes hatótávolságú rakétának felelnek meg.

Phenjan mindenesetre büszke a teljesítményre, amivel az Egyesült Államok belterületeire, Chicagóra, Denverre is csapást tudnának mérni – a BBC beszámolója szerint a Hvaszon–14 akár 10 400 kilométeres távolság megtételére is képes, attól függően, hogy mekkora súlyú töltettel szerelik fel. A most fellőtt rakéta ugyanaz a típus, amit már július 3-án is sikeresen teszteltek, de az újabb tesztpéldány öt perccel hosszabb ideig repült elődjénél.

Donald Trump amerikai elnök Phenjan újabb vakmerő és veszélyes katonai akciójának nevezte a kísérletet, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok mindent megtesz területe és szövetségesei védelmében.