Újabb ember gyújtotta fel magát Lengyelországban

Rendőrségi információk szerint ma dél körül egy férfi felgyújtotta magát a dél-kelet-lengyelországi Rzeszów város kerületi bíróságának épülete előtt. A bíróságon dolgozó rendőrök értek oda először, akik igyekeztek kiszabadítani lángoló ruhájából a súlyosan megégett férfit, akit a nemsokára kiérkező mentők a kórházba szállítottak.

Egyelőre nem sikerült azonosítani az illető személyazonosságát, és nem ismeretes tettének indítéka sem.

Az eset azért is kap kiemelt figyelmet Lengyelországban, mert nemrég Varsóban egy férfi a jelenlegi kormány szerinte antidemokratikus lépesei elleni tiltakozásul felgyújtotta magát a város központjában, a Kultúra és Tudomány Palotája előtt. A férfi hosszas szenvedés után elhunyt. Azóta többször is tartottak megemlékezést Varsóban a tiszteletére. Kormányoldalról volt olyan megszólaló, aki a lengyel ellenzék propagandatevékenységét vádolta azzal, hogy ilyen tragikus cselekményre szánta el magát az 54 éves, családos, egyébként súlyos depresszióban szenvedő Piotr S., aki levelében hosszan ki is fejtette, milyen politikai motiváció vezetett tettéhez.