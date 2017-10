Újabb halálos áldozatokat követelt a vihar Németországban

További két halálos áldozata van a vasárnapi viharnak Németországban, egy embert pedig eltűntként tartottak nyilván hétfőn reggel a hatóságok – írja az MTI.

Elsüllyedt egy a jacht a Balti-tenger partja menti Peene-szorosban, egy 48 éves női utasa meghalt, egy 48 éves férfi eltűnt, egy 56 éves férfi pedig súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, majd kórházba szállítása után meghalt – közölte egy rendőrségi szóvivő az AFP hírügynökséggel.

Vasárnap esti adatok szerint öten meghaltak és több tucatnyian megsérültek a Közép-Európán átvonuló rendkívül heves, esővel kísért szélviharban, amely fákat döntött ki, villamos vezetékeket, tetőket rongált meg, fennakadásokat okozott a közlekedésben és a hamburgi kikötőben vihardagályt idézett elő. Lengyelországban két, Németországban egy ember vesztette életét.

Hétfőn reggel a cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) arról számolt be, hogy több mint 120 ezer háztartás volt még reggel is áram nélkül Csehországban a vasárnap átvonuló rendkívül heves, esővel kísért szélvihar következtében. A vasúti közlekedés továbbra is mintegy kéttucatnyi regionális vonalon szünetel.

A helyenként óránkénti több mint 120-140 kilométer sebességű szélvihar következtében ketten meghaltak, a vihar által kitépett fák dőltek rájuk, és mintegy harminc személy sérüléseket szenvedett. Országszerte komoly anyagi károk is keletkeztek, a nagy erejű szélvihar számos háztetőt rongált meg, középületeken és családi házakon, fákat, póznákat tépett ki. A nyugat-csehországi Most városában összedőlt egy fatemplom, Prágában a történelmi Kiállítási Palota tetejének egy részét tépte le a szél, míg Brünnben egy nagyobb üzletközpontban keletkeztek hasonló károk.

Az ország hét régiójában továbbra is energetikai vészhelyzet van. A Cseh Energetikai Művek (CEZ) közlése szerint vasárnap összesen mintegy félmillió háztartás volt néhány órára áram nélkül, de a problémák többségét hétfő reggelre sikerült eltávolítani. A több mint 120 ezer áram nélküli háztartásnak legkésőbb hétfő estére, kedd reggelre ígért újra áramot a CEZ. Súlyos probléma, hogy a magasfeszültségű vezetékek is mintegy 300 helyen vannak rongálódtak meg vagy szakadtak el.

A Cseh Meteorológiai Intézet szerint a legnagyobb erejű szélvihart – 180 kilométer/óra – az Óriás-hegység legmagasabb csúcsán, a Snezkán mérték vasárnap reggel.

Vihar által kicsavart fatörzs közelében megy el egy kutyát sétáltató pár a prágai Stromovka parkban 2017. október 29-én Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA

A hidegfront egyébként vasárnap dél körül érkezett meg Magyarországra. Sok helyen még mindig áramkimaradások vannak, a viharos széllel összefüggésben hétfő reggelig országszerte több mint 3700 riasztása volt a katasztrófavédelemnek.