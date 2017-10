Újabb hamis bombafenyegetések okoztak káoszt Moszkvában

A rendvédelmi hatóságok szerint moszkvai szállodákat, bevásárlóközpontokat és éjszakai szórakozóhelyeket kellett kiüríteni, majd tűzszerészek keresőkutyákkal átkutatták az épületeket, de sehol se találtak robbanószerkezetet. Több vidéki városban is voltak hamis bombariadók, így egy uljanovszki szállodából is az utcára parancsolták a vendégeket, Szentpéterváron pedig hat metróállomást zártak le gazdátlan tárgyak miatt – írja az MTI.

A pénteki nap a szombatinál is nehezebb volt a moszkvai rendőrség számára: telefonos, névtelen bombafenyegetések miatt a fővárosban több mint 100 objektumból legkevesebb 20 ezer embert evakuáltak. Az intézkedés az Interfax orosz hírügynökség szerint három repteret, négy pályaudvart, több mint 20 iskolát, óvodát és önkormányzati épületeket, valamint a belvárosi Marriott Grand Hotelt is érintette. A repterekkel kapcsolatos, a Seremetyjevo gyógyszertárának, Vnukovo egyik éttermének és a Zsukovszkij információ pultjának aláaknázásáról szóló figyelmeztetések egyszerre futottak be. A TASZSZ szerint a fővárosi biztonsági és mentőszolgálatok több mint 100 szándékosan félrevezető riasztást kaptak.

Az orosz főváros környékén pedig 41 iskolából további mintegy hatezer embert, egy bevásárlóközpontból pedig kétezer embert kellett kivezetni.

Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója csütörtökön azt állította, hogy a már csaknem egy hónapja tartó hamis riasztássorozat négy, külföldön tartózkodó orosz állampolgártól ered. Mint mondta, az IP-telefonokat használó gyanúsítottaknak cinkosaik vannak Oroszországban.

Az FSZB-főnök szerint a hamis riasztások előzetes becslések szerint több mint 300 millió rubel (mintegy 1,4 milliárd forint) veszteséget okoztak.

Hivatalos összesítést még mindig nem tettek közzé arról, hogy Oroszországban hol és hány embert kellett evakuálni a szeptember 10-én kezdődött, nagyszámú és szándékosan félrevezető telefonos riasztások miatt.

A sajtóban legelterjedtebb korábbi magyarázatok az Iszlám Állam terroristáit, az „ukrán nyomot” vagy hackerek egy brüsszeli csoportját gyanították a történtek mögött. Abban a kérdésben eddig is összhang volt a teóriák között, hogy a hívásokat külföldről indíthatták.