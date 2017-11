Újabb két lehetséges nyom az eltűnt tengeralattjáróról

Lehetséges, hogy az egy hete eltűnt San Juan argentin tengeralattjáró helyét határozták meg. Két különböző forrás szól erről. Az amerikai hadsereg repülőgépe hőfoltot vélt felfedezni Puerto Madryn partjaitól mintegy háromszáz kilométerre, hetven méter mélyen – írja a Clarín című argentin lap. A másik nyom infravörös sugárzás lehet, melyet egy mentőhajó szonárja észlelt. A hatóságok még nem tudtak beszámolni a jelek valóságáról, melynek kiderítése nagyon gyors munkát igényel, hiszen lassan bármikor elfogyhat a hajón az oxigén.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint megírtuk, korábban is a San Juanról származó jelekről számoltak be, de sajnos a műholdas hívások és a morzeszerű hangok is téves információnak bizonyultak. A tengeralattjárót több ország mentőcsapata is keresi az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Franciaországból, Németországból, Brazíliából, Chiléből, Peruból, Kolumbiából, Uruguayból, valamint természetesen Argentínából.