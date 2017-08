Újabb medvetámadás történt a Székelyföldön – videó

Emberre támadt egy medve a székelyföldi Csíkmindszenten –jelentette a Vadkárok Székelyföldön Facebook-oldal. A bejegyzésben közölt videón a támadást elszenvedő, 38 éves férfi beszélt a medvével való balszerencsés találkozásáról. A csíkszentléleki férfi szilánkosan eltört alkarját a felvétel után műtötték meg a csíkszeredai kórházban.

Az áldozat rendszeresen jár gombát és mogyorót szedni az erdőbe. Szombaton az erdőt járva arra is volt gondja, hogy nagyokat füttyentve elijessze az esetlegesen a környéken tartózkodó medvéket, ám váratlanul a fák közül kirontva rátámadt egy közepes méretű állat. Annyira gyorsan történt az eset, hogy a nála lévő gázspray-t nem volt ideje használni. A medve a jobb vállát és a jobb alkarját sebesítette meg. A férfinak végül sikerült elővennie a gázspray-t, amivel elijesztette az állatot.

A Hargita megyei önkormányzat közleményében Borboly Csaba, az önkormányzat elnöke a környezetvédelmi minisztériumot hibáztatta az újabb medvetámadásért. Július elején székelyföldiek százai tüntettek Bukarestben a megsokasodott medvetámadások miatt. Válaszul Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter ígéretet tett arra, hogy augusztus 8-án kihirdetik azt a minisztériumi rendeletet, amely 140 veszélyes medve kilövését teszi lehetővé, ám erre nem került sor.

Hargita megyében található a romániai medveállomány legnagyobb része. Míg a környezet 500 medvének tud életteret nyújtani, a medvék száma a környéken eléri az 1200-at. Az állatok a környékbeli haszonállatokra is rátámadnak, illetve bemennek a településekre is élelemért. Több pásztor is támadást szenvedett el, s egy éven belül kétszáznál is több vadkárt jelentettek.