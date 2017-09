Újabb rakétát lőtt Japán felé Észak-Korea

Észak-Korea újabb rakétát bocsátott fel Phenjan egyik külső kerületéből keleti irányba, a rakéta átrepült Japán második legnagyobb szigete, Hokkaido felett, majd a Csendes-óceánba csapódott – jelentették péntekre virradóra a hírügynökségek.

A Jonhap dél-koreai hírügynökség tette közzé először a hírt néhány perccel a rakéta kilövése után, írja az MTI.

Ezt követően Tokióban is megerősítették az észak-koreai rakétafelbocsátás hírét, pontosítva, hogy a Hokkaidón fekvő Erimo városától kétezer kilométerre keletre csapódott a tengerbe. A BBC szöuli forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a rakéta útja során elérte a 770 kilométeres magasságot, és összesen 3700 kilométert tett meg, mielőtt a tengerbe zuhant.

A rakéta típusát még nem sikerült azonosítani, a dél-koreai katonai illetékesek az amerikaiakkal közösen elemzik a rendelkezésre álló információkat.

Abe Sinzó japán miniszterelnök azonnal reagált a rakétakísérletre, és élesen elítélte az újabb phenjani akciót: jelezte, hogy sosem fogják tolerálni Észak-Korea veszélyes kísérleteit, és ha a diktatúra továbbra is ezen az úton halad, nem számíthat fényes jövőre.

Resx Tillerson amerikai külügyminiszter szintén elítélte az ENSZ határozatait is sértő kilövést, egyúttal Kínára és Oroszországra, mint Észak-Korea legnagyobb gazdasági partnereire hárította a reakció felelősségét: „Kína a phenjani rezsim legnagyobb olajbeszállítója, Oroszország pedig a észak-koreai kényszermunkások legnagyobb külföldi munkaadója. Nekik kellene igazán megmutatniuk, hogy nem tolerálják az ilyen vakmerő rakétakísérleteket” - nyilatkozta Tillerson.

Az újabb kilövés miatt azonnal összehívták az ENSZ biztonsági tanácsát: a pénteki egyeztetést a testület etióp soros elnöke jelentette be, egyúttal azt is jelezte, hogy az ülést zárt ajtók mögött tartják.

James Mattis védelmi miniszter - aki Nebraskában tett látogatást az Egyesült Államok Stratégiai Parancsnokságánál (STRATCOM) - újságíróknak azt mondta: az észak-koreai rakéta "japánok millióit rémítette meg és késztette arra, hogy fedezékbe vonuljanak".

A tárcavezető egyúttal bejelentette: a kilövés után az illetékes amerikai tisztségviselők már egyeztettek is egymással. Amikor az egyik újságíró azt feszegette, hogy az Egyesült Államok milyen választ ad az újabb észak-koreai provokációra, Mattis csak annyit felelt: „Erről egyelőre nem akarok nyilatkozni.”

Észak-Korea legutóbb augusztus 29-én tesztelt kísérleti rakétát, amit akkor a dél-koreai hadgyakorlatra adott válasznak neveztek. Kim Dzsongun kormánya az utóbbi egy évben azonban rendszeresen lő ki interkontinentális ballisztikus rakétákat, a tesztek pedig többnyire sikeresen is végződnek: a phenjani vezetés ma már nem csak Észak-Amerika belső államait is elérő rakétákkal, hanem pusztító erejű atom és hidrogén robbanófejekkel is rendelkezik, arzenálját pedig zsarolásra, a környező országok és a NATO provokálására használja fel.